إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق الواحات وتسيير الحركة المرورية

تصادم سيارتين بالواحات
تصادم سيارتين بالواحات ووقوع مصابين،فيتو
تمكنت الخدمات المرورية التابعة لإدارة مرور الجيزة بقيادة اللواء مصطفي إبراهيم مدير الإدارة، من تسيير الحركة المرورية، بطريق الواحات الصحراوى.

وتسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، بزحام مروري علي الطريق،  وإصابة شخصين بإصابات طفيفة، تم إسعافهم بموقع الحادث من خلال سيارة الإسعاف التي انتقلت فور تلقي قوات الأمن بلاغ من غرفة عمليات الحادث.

وقامت الخدمات المرورية برفع آثار الحادث، وتنظيم حركة المركبات.

وتواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  جمع التحريات لكشف ملابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

  حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بالطريق الدائري في المنيا

الخدمات المرورية الواحات الصحراوى بمديرية امن الجيزة
