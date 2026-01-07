الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة شخصين في حادث انقلاب تروسيكل بأطفيح

انقلاب تروسيكل في
انقلاب تروسيكل في الطريق الصحراوي بالجيزة،فيتو
أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب تروسيكل  أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة اطفيح، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أعلى الطريق  الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح، بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب التروسيكل أعلى الطريق ونتج عنه إصابة شخصين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وعلي جانب اخر كانت قد، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بالأسماء، إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين بحادث تصادم بالطريق الدائري في المنيا

مركز شرطة أطفيح محضر غرفة عمليات النجدة أطفيح
