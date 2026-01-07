إصابة شخصين في حادث انقلاب تروسيكل بأطفيح

18 حجم الخط

أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب تروسيكل أعلى الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة اطفيح، وتم نقل المصابين الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أعلى الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح، بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب التروسيكل أعلى الطريق ونتج عنه إصابة شخصين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم طريق الإسكندرية الصحراوي

وعلي جانب اخر كانت قد، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

