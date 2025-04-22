عضو في الكونجرس الأمريكي: الشرع أبدى انفتاحًا لتحسين العلاقات مع إسرائيل

قال عضو الكونجرس الأمريكي كوري ميلز، إن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى انفتاحًا تجاه تحسين العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى استعداده للعمل على منع نقل الأسلحة عبر الأراضي السورية لاستخدامها في مهاجمة إسرائيل.

وأضاف ميلز أن الرئيس الشرع عبّر عن رغبته في إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول المجاورة لسوريا، في سياق رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد عضو الكونجرس أن تحقيق شرق أوسط مستقر يتطلب وجود دول محورية مثل سوريا على طاولة الحوار الإقليمي والدولي.

وبدأت السلطات السورية الجديدة التي يقودها أحمد الشرع تلبية الشروط الأمريكية المتعلقة برفع العقوبات عن بلاده، وجاء قرار اعتقال القيادات الفلسطينية في سوريا كأحد الشروط التى قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا إلي الجانب السوري من خلال وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت قائمة الشروط الأمريكية حينها إنهاء أي نشاط لقيادات العمل الفلسطيني، بهدف طمأنة إسرائيل إضافة إلى القضاء على تنظيم داعش.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكدت أن الحكومة السورية اعتقلت اثنين من كوادر الحركة لليوم الخامس دون توضيح الأسباب، وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها من إخوتنا.

سوريا تعتقل مسئولي الساحة السورية واللجنة التنظيمية

واعتقلت "الحكومة" السورية القائد المهندس مسئول الساحة السورية خالد خالد والقائد المهندس مسئول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري بحسب البيان الصادر عن سرايا القدس.

وقالت سرايا القدس في بيانها: في الوقت الذي نقاتل فيه العدو الصهيوني منذ أكثر من عام ونصف العام في قطاع غزة، نأمل مد يد العون والتقدير من إخواننا العرب وليس العكس.

التراب الفلسطيني الكامل

وختمت سرايا القدس: بندقيتنا لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو ولم تنحرف يوما عن الهدف الأساسي الذي هو التراب الفلسطيني الكامل.

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