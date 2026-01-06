الثلاثاء 06 يناير 2026
خارج الحدود

بعد شائعة اغتياله، الشرع يبحث مع بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية

بن سلمان والشرع،
بن سلمان والشرع، فيتو
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الرئيس أحمد الشرع، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار.

أول ظهور لـ أحمد الشرع بعد شائعة محاولة اغتياله

كما ناقش الجانبان المستجدات الإقليمية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وظهر الرئيس السوري أحمد الشرع، في العاصمة دمشق داخل أحد المحال يشتري بعض السلع بالعملة السورية الجديدة.

حقيقة عملية اغتيال أحمد الشرع 

ويعد ظهور أحمد الشرع هو الأول بعد شائعة تعرضه لعملية اغتيال وذلك عقب تأجيل الكلمة المتلفزة التي كان من المقرر أن يلقيها الرئيس السوري الانتقالي.

وأكد البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية السورية يوم الاثنين أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، موضحًا أن تأجيل الخطاب جاء نتيجة اعتبارات ومقتضيات استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، وما تتطلبه من ترتيب الأولويات الوطنية والتعامل مع ملفات حساسة تتعلق بأمن البلاد واستقرارها.

أحمد الشرع يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة

وشدد المكتب الإعلامي على أن أحمد الشرع يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، ويواصل أداء مهامه الوطنية والقيادية بشكل طبيعي من مكتبه داخل قصر الشعب، حيث يشرف بصورة مباشرة على مختلف الملفات السيادية، ويتابع عن كثب الجهود الرامية إلى حماية أمن سوريا والحفاظ على استقرارها.

