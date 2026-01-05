الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قسد تواجه قوات أحمد الشرع: من حقنا الدفاع عن مقاتلينا

قسد تعلن مواجهة قوات
قسد تعلن مواجهة قوات أحمد الشرع
18 حجم الخط

سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها في حالة مواجهة مفتوحة مع «قوات أحمد الشرع »، مؤكدة أن من حقها الدفاع عن مقاتليها، في ظل ما اعتبرته قصفًا عشوائيًا استهدف مدينة دير حافر شرق محافظة حلب من قبل الحكومة السورية، في تصعيد جديد ينذر باتساع رقعة التوتر العسكري في المنطقة.

قسد: القصف على دير حافر عشوائي ويستهدف مناطق مأهولة

وقالت قوات قسد، في بيان رسمي، إن القصف الذي تعرضت له مناطق في محيط دير حافر تم دون تمييز، وأدى إلى أضرار واسعة في البنية التحتية، معتبرة أن استهداف المناطق المأهولة يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين. وأضافت أن هذا القصف يمثل «تجاوزًا خطيرًا» ويقوض أي جهود للتهدئة أو الاستقرار.

إعلان قسد المواجهة مع قوات أحمد الشرع

وأكدت قسد أنها باتت في حالة مواجهة مع قوات الرئيس السوري أحمد الشرع، مشددة على أن أي استهداف لمقاتليها سيقابل برد دفاعي، في إطار ما وصفته بـ«الحق المشروع في الدفاع عن النفس». ولم توضح طبيعة الرد أو نطاق العمليات المحتملة، مكتفية بالتأكيد على أنها ستتعامل مع أي تهديد بما تراه مناسبًا.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق شرق حلب، ولا سيما محيط دير حافر، توترًا أمنيًا متزايدًا، مع تكرار القصف المتبادل والاتهامات بين الأطراف المتنازعة. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه المواجهات قد يؤدي إلى تفجر جبهة جديدة، تزيد من تعقيد المشهد الميداني في شمال سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسد قوات أحمد الشرع أحمد الشرع الشرع سوريا قوات سوريا الديمقراطية

مواد متعلقة

الدفاع السورية: إصابة جنود ومدنيين جراء استهداف قسد حاجزًا للشرطة العسكرية بحلب

الجيش السوري يستهدف منصات إطلاق مسيرات لـ قسد في حلب

أحمد الشرع يتسوق فى أحد المحال التجارية بالليرة السورية الجديدة للرد على شائعة اغتياله (فيديو)

تفجير انتحاري وسط مدينة حلب السورية يستهدف دورية للشرطة

الأكثر قراءة

نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف محمد صلاح في مرمى بنين

"القومى لتنظيم الاتصالات": لا زيادات جديدة فى أسعار كروت الشحن رغم الغلاء (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجوم في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح في العمل

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية