قسد تواجه قوات أحمد الشرع: من حقنا الدفاع عن مقاتلينا

سوريا، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أنها في حالة مواجهة مفتوحة مع «قوات أحمد الشرع »، مؤكدة أن من حقها الدفاع عن مقاتليها، في ظل ما اعتبرته قصفًا عشوائيًا استهدف مدينة دير حافر شرق محافظة حلب من قبل الحكومة السورية، في تصعيد جديد ينذر باتساع رقعة التوتر العسكري في المنطقة.

قسد: القصف على دير حافر عشوائي ويستهدف مناطق مأهولة

وقالت قوات قسد، في بيان رسمي، إن القصف الذي تعرضت له مناطق في محيط دير حافر تم دون تمييز، وأدى إلى أضرار واسعة في البنية التحتية، معتبرة أن استهداف المناطق المأهولة يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين. وأضافت أن هذا القصف يمثل «تجاوزًا خطيرًا» ويقوض أي جهود للتهدئة أو الاستقرار.

إعلان قسد المواجهة مع قوات أحمد الشرع

وأكدت قسد أنها باتت في حالة مواجهة مع قوات الرئيس السوري أحمد الشرع، مشددة على أن أي استهداف لمقاتليها سيقابل برد دفاعي، في إطار ما وصفته بـ«الحق المشروع في الدفاع عن النفس». ولم توضح طبيعة الرد أو نطاق العمليات المحتملة، مكتفية بالتأكيد على أنها ستتعامل مع أي تهديد بما تراه مناسبًا.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق شرق حلب، ولا سيما محيط دير حافر، توترًا أمنيًا متزايدًا، مع تكرار القصف المتبادل والاتهامات بين الأطراف المتنازعة. ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه المواجهات قد يؤدي إلى تفجر جبهة جديدة، تزيد من تعقيد المشهد الميداني في شمال سوريا.

