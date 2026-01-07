مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام برايتون 1-1 بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام نظيره برايتون، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

وفي الدقيقة 40، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب عرقلة ضد جيرمي دوكو، تصدى لها إرلينج هالاند وسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة أحرز ميتوما هدف التعادل لفريق برايتون.. وجاء الهدف بعد تمريرة من ياسين عياري وصلت عند ميتوما انطلق بها ثم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار دوناروما إلى داخل الشباك.

ويغيب عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز كلا من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألاين - ناثان آكي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو - فيل فودين.

وكان مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية، ولم يتمكن من الحفاظ على تقدمه أمام تشيلسي الذي أحرز هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتحسم المباراة بهدف لمثله.

أما برايتون فقد حقق فوزًا أمام بيرنلي بهدفين دون مقابل، في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف مانشستر سيتي وبرايتون في البريميرليج

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة خلف أرسنال متصدر الترتيب برصيد 48 نقطة، أمام برايتون فيتواجد في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

