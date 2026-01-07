الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على برايتون بهدف هالاند في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره برايتون، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2025-2026.

ويغيب عمر مرموش عن صفوف مانشستر سيتي بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

بدأت المباراة على عكس المتوقع بسيطرة من لاعبي برايتون، وأهدروا فرصة هدف محقق في الدقيقة الثالثة بعدما تصدى الحارس جانلويجي دوناروما ببراعة لرأسية لاعب فريق برايتون باسكال جروس، الذي ارتقى لملاقاة عرضية وحول الكرة من مسافة قريبة نحو الزاوية السفلية، لكن الحارس أنقذ الموقف بتدخل رائع.

وفي الدقيقة السادسة، أرسل ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي تمريرة أرضية إلى منطقة الجزاء، لكن الدفاع قطعها وخرجت الكرة إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الثامنة، واصل برايتون إهدار الفرص حيث تصدى جانلويجي دوناروما لانفراد تام من كادي أوجلو لاعب برايتون الذي اخترق دفاع السيتي وسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته الأرضية نحو منتصف المرمى وجدت الحارس.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 40، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر سيتي بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب عرقلة ضد جيرمي دوكو، تصدى لها إرلينج هالاند وسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف نظيف.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز كلا من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - ماكس ألاين - ناثان آكي.

خط الوسط: نيكو - برناردو سيلفا - تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو - فيل فودين.

وكان مانشستر سيتي سقط في فخ التعادل بالجولة الماضية، ولم يتمكن من الحفاظ على تقدمه أمام تشيلسي الذي أحرز هدفًا في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع لتحسم المباراة بهدف لمثله.

أما برايتون فقد حقق فوزًا أمام بيرنلي بهدفين دون مقابل، في الجولة الماضية للدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف مانشستر سيتي وبرايتون

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، متأخرًا بـ 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، أمام برايتون فبعد فوزه بالجولة الماضية، يتواجد في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة.

