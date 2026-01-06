إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين وتروسيكل أعلى الطريق الدائري

18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي وموتوسيكل أعلى الطريق الدائري.

وتسبب الحادث أيضًا في ظهور كثافات مرورية على الطريق، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين الي المستشفى، وتمكنت من تسيير الحركة المرورية عقب رفعها حطام الحادث من أعلى الطريق وتنظيم حركة المركبات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.



وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وموتوسيكل وأسفر الحادث عن ووقوع مصابين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم طريق الإسكندرية الصحراوي

وعلي جانب اخر كانت قد، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.