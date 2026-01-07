بالأسماء، إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أصيب 3 شباب، في حادث مروري، منذ قليل، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين تصادم دراجتين ناريتين بميدان مديرية الأمن بمدينة الخارجة أسفر عن إصابة كل من محمد طلعت عبد الفتاح، 19 عامًا، محمد مصطفى إبراهيم، 17 عامًا، احمد سامح عبد الحميد، 18 عامًا، وجميعهم مقيمون بمدينة الخارجة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفلة صدمتها سيارة

فيما لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين وفاة "سارة عاصم كمال مصطفى"، 14 عامًا بعد أن صدمتها سيارة بالطريق الواصل بين قرية 17 ومدينة الفرافرة.

وجرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي صرحت بدفن جثة الطفلة بعد تسليمها لأسرتها.

حوادث طرق المرورية

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

