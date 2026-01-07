الأرصاد السعودية: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة

18 حجم الخط

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير.

تحذيرات من الضباب في المنطقة الشرقية

وأضاف المركز الوطنى للأرصاد، أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

حركة الرياح وحالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

