الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأرصاد السعودية: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة

مكة المكرمة، فيتو
مكة المكرمة، فيتو
18 حجم الخط

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير. 

تحذيرات من الضباب في المنطقة الشرقية

وأضاف المركز الوطنى للأرصاد، أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وعلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة. 

حركة الرياح وحالة البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية سحب ا رعدية ممطرة مكة المكرمة البحر الأحمر

مواد متعلقة

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

قصة مسجد الجعرانة، أحد المساجد التاريخية بمكة المكرمة

قصة مسجد الفتح، أحد المساجد التاريخية في مكة المكرمة

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

سبب تسمية مكة المكرمة بـ "أم القرى" والحكمة من ذلك
ads

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية