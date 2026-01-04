عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن باب التوبة مفتوح على مصراعيه لكل من أذنب، مهما كان الذنب عظيمًا، مشددًا على أن اليأس من رحمة الله خطأ جسيم لا يجوز للمسلم الوقوع فيه.

باب التوبة لا يُغلق أبدًا مهما عظم الذنب ولا يوجد ما يُسمى بالخجل من الرجوع إلى الله

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، ردًا على سؤال وردته من فريدة من الجيزة حول كيفية التوبة من ذنب كبير، أن الله سبحانه وتعالى دعا عباده صراحة إلى عدم القنوط من رحمته، مستشهدًا بقوله تعالى: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله»، مؤكدًا أن هذه الآية رسالة طمأنة لكل مذنب بأن العودة إلى الله متاحة في كل وقت.

ترك الطاعة بسبب الذنب فهم خاطئ والله ينتظر عبده ليقف بين يديه

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن بعض الناس يظنون أن الذنب يمنعهم من الصلاة أو الطاعة، فيقول أحدهم: «لا أصلي لأنني فعلت كذا وكذا»، لافتًا إلى أن هذا من تلبيس الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى ينتظر عبده أن يعود إليه، بل ويفرح بتوبته فرحًا عظيمًا.

رحمة الله أعظم من تصورات البشر وفرحه بتوبة عبده يفوق الوصف

وبيّن أمين الفتوى أن النبي ﷺ شبّه فرح الله بتوبة عبده بفرح رجل ضلت ناقته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، ثم وجدها بعد يأس، موضحًا أن هذا التشبيه النبوي يعبّر عن مدى رحمة الله وفضله، وأن رحمته سبحانه سبقت غضبه، حتى تعجبت الملائكة من سعة هذه الرحمة.

مقام المراقبة هو الضمان الحقيقي لعدم العودة إلى الذنب بعد التوبة

وأضاف أن من أهم ما يعين التائب على الثبات بعد التوبة الدخول في ما يسمى بـ«مقام المراقبة»، بأن يراقب الإنسان نفسه ويحاسبها، حتى لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، مشيرًا إلى أن من علامات قبول التوبة أن يحبب الله العبد في الطاعة ويكرهه في المعصية.

نور الطاعة يملأ القلب ويمنع عودة الظلمة والذنب من جديد

وأكد الدكتور علي فخر أن القلب إذا امتلأ بنور الطاعة لم يعد فيه مكان للظلمة، وأن المداومة على الطاعات تولّد راحة نفسية وطمأنينة قلبية تعين الإنسان على الاستقامة والثبات، مختتمًا حديثه بالدعاء بأن يتوب الله على الجميع توبةً نصوحًا ويثبتهم على طريقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.