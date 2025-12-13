السبت 13 ديسمبر 2025
اقتصاد

هل يتطلب رهن الودائع للشركات موقف ضريبي في البنك الزراعي؟

البنك الزراعي
البنك الزراعي
 يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى وجود شهادة بموقف الشركة الضريبي والتأميني قبل الحصول على إقراض ورهن الودائع

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه لابد بالفعل من توافر شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في إتمام عملية الإقراض مقابل رهن الودائع في البنك الزراعي ما يلي:

المستندات المطلوبة:

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدة تمويل القروض بضمان الأوعية الادخارية.

وقال البنك إن مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية  تصل بحد أقصى إلى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

 

ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2025 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2025 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي 

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

