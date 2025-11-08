السبت 08 نوفمبر 2025
اقتصاد

نمو الودائع والائتمان والأرباح، القطاع المصرفي العماني يسجل أداء قويا خلال تسعة أشهر

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني
سجل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني.

الودائع في البنوك التجارية

ارتفعت إجمالي الودائع في البنوك التجارية التقليدية بنسبة 4.7% لتصل إلى 33.1 مليار ريال عُماني (حوالي 86 مليار دولار).

كما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة قوية بلغت 7.5%، مسجلةً 22.3 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025.

واحتل قطاع الأفراد الحصة الأكبر من إجمالي ودائع القطاع الخاص بنسبة 50%، بينما جاء قطاع الشركات غير المالية في المرتبة الثانية بحصة 30.5%، يليه قطاع الشركات المالية بنسبة 17.3%، وخصصت النسبة المتبقية (2.2%) لقطاعات أخرى.

توسع في رصيد الائتمان

من جانب آخر، نما إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من المؤسسات المصرفية بنسبة 8% ليصل إلى 34.5 مليار ريال عُماني (حوالي 89.6 مليار دولار).

 وارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل خاص بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مسجلًا 28.2 مليار ريال عُماني.

وسيطرت الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 46.7%، بينما حصل قطاع الأفراد على حصة بلغت 44.7%، ووزعت النسب المتبقية على قطاع الشركات المالية (5.8%) وقطاعات أخرى (2.8%).

قفزة في أرباح البنوك

وفي سياق متصل، ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة في بورصة مسقط بنسبة 7.8% خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 420.7 مليون ريال عُماني (حوالي 1.09 مليار دولار)، مقارنة بـ 390 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

تحسن مؤشرات الاقتصاد العُماني

ويعزى هذا الأداء القوي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد العُماني، والذي انعكس إيجابًا على نتائج البنوك، بدعم من إنشاء مشاريع جديدة وزيادة الطلب على التمويل المصرفي من قبل الشركات والأفراد.

المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 88 مليون دولار

البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بـ25 مليون دولار

كما تمكنت البنوك من زيادة حقوق المساهمين إلى 6.7 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 5.9 مليار ريال في العام السابق، فيما نما إجمالي الأصول من 40.8 مليار ريال إلى 44.1 مليار ريال عُماني.

