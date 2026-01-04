وزير الكهرباء يتفقد مركز خدمة العملاء ببورفؤاد ويتابع آليات العمل وجودة الخدمات

18 حجم الخط

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والانتاج، وقام بزيارة ميدانية مفاجئة إلى مركز خدمة المواطنين بمدينة بورفؤاد التابع لقطاع كهرباء بورسعيد فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وكذلك محطة محولات بورفؤاد التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمحافظة بورسعيد، وذلك على هامش تفقده لمحطة محولات الزقازيق جهد 11/66/220/500 بمحافظة الشرقية ووضع الجهد عليها وإطلاق التيار بها، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، والتوسع فى تركيب العدادات الكودية لضمان حقوق المشتركين، وصون مستحقات شركات توزيع الكهرباء.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية العمل، وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية، والكفاءة فى الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمكونات ومهمات المنظومة الكهربائية.

بدأ الدكتور محمود عصمت الزيارة المفاجئة بتفقد مركز خدمة العملاء وآلية العمل فى الأقسام المختلفة للتسهيل على المشتركين والتواصل مع العملاء وتقديم الخدمات بوسائل تتماشى والأحوال الجوية خلال أشهر الشتاء، واستمع الدكتور محمود عصمت الى شرح تفصيلي من المهندس سامى أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، حول موقف قطع الغيار والمهمات الاحتياطية وعمل مركز البيانات وكيفية معايرة العدادات، وكيفية تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين والالتزام بخطة العمل ومعايير الجودة وإجراء القياسات اللازمة لمعرفة مدى رضاء المشترك عن الخدمة المقدمة له، ومعدلات تركيب العدادات الكودية، وتأثير ذلك على مؤشرات الطاقة الكهربائية المباعة والمشتراة فى نطاق العمل، وراجع الدكتور عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل والمراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية فى ظل عدم استقرار الأحوال الجوية وتأمين المهمات.

توفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل

وناقش الدكتور عصمت، أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له وتأمينه ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل.

وتطرق الدكتور عصمت إلى معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد، وتم التوجيه بالانتهاء من مراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات فى نطاق مدينة بورفؤاد وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية، وشملت الزيارة تفقد محطات محولات بورفؤاد ومراجعة خطة العمل والالتزام بمعايير السلامة واشتراطات الصحة المهنية.

رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك

أوضح الدكتور محمود عصمت اهمية مواصلة الجولات والزيارات الميدانية والتواصل المباشر مع العاملين والعملاء فى مراكز الخدمة للوقوف الفعلي على مجريات تنفيذ خطة العمل والنتائج المترتبة وانعكاساتها على جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أهمية تنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ مراجعة مكونات الشبكة الكهربائية، لاسيما أعمدة الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها والمتابعة المستمرة لذلك، مضيفا اهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء واستمرار الزيارات الميدانية والتواجد فى كافة المواقع خاصة التى لها علاقة بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء، موجها باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة خاصة فى المناطق الساحلية مثل محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

