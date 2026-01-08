الفوانيس تضيء الخيامية قبل الشهر الكريم وأسعار تناسب الجميع في رمضان 2026 (فيديو)

18 حجم الخط

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تشهد منطقة الخيامية بالقاهرة حركة تجارية نشطة وإقبالًا ملحوظًا من المواطنين على شراء زينة رمضان، وعلى رأسها الفوانيس بمختلف أشكالها وخاماتها. ويحرص الزبائن سنويًا على التوجه إلى الخيامية باعتبارها واحدة من أقدم وأشهر المناطق المتخصصة في صناعة وبيع مستلزمات الشهر الكريم، لما تتميز به من تنوع في المنتجات وأسعار تناسب جميع الفئات.

أسعار الفوانيس القماش والبلاستيك لرمضان 2026

تبدأ أسعار فوانيس الخيامية القماش 2026 من 15 جنيهًا للفانوس الصغير المصنوع من قماش الخيامية، والذي يُعد من أكثر الأنواع طلبًا بسبب طابعه التراثي وسعره المناسب. كما يتوفر فانوس صغير من البلاستيك بسعر 10 جنيهات، وهو خيار اقتصادي تلجأ إليه الأسر ذات الميزانيات المحدودة.

وتتوافر أيضًا فوانيس خيامية قماش رقم 2 مزودة بإضاءة داخلية بسعر 50 جنيهًا، وتلقى رواجًا بين الباحثين عن الجمع بين الشكل التقليدي واللمسة العصرية.

أما الفوانيس الخيامية التي تُباع بالمتر، فما زالت قيد التسعير ولم يتم تحديد أسعارها بعد.

الفوانيس المعدنية.. تنوع في الخامات والأسعار

تحظى الفوانيس المعدنية باهتمام خاص من عشاق الزينة الفاخرة، حيث تبدأ أسعارها من 60 جنيهًا وتصل إلى نحو 650 جنيهًا، ويختلف السعر حسب حجم الفانوس وشكله ونوعية الخامات المستخدمة في تصنيعه، سواء كانت من النحاس أو الصاج أو خامات معدنية أخرى، إضافة إلى الإكسسوارات والزخارف المضافة إليه.

كما تتوافر فوانيس زجاج محاطة بالمعدن بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا، وتُعد من القطع المميزة التي تُستخدم في تزيين المنازل والمحال خلال الشهر الكريم.





فوانيس الأطفال.. بهجة رمضان للصغار

وللأطفال نصيب كبير من زينة رمضان، حيث تنتشر فوانيس الأطفال البلاستيك بأشكال شخصيات محببة مثل “بوجي وطمطم” وغيرها، وتكون مزودة بإضاءة وأغاني رمضانية، بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا.

كما يتوافر فانوس أطفال بلاستيك بألوان متعددة بسعر 100 جنيه، إلى جانب فوانيس أطفال خشبية مزودة بأغنية رمضان، ويبدأ سعرها من 60 جنيهًا.

ومن أبرز المعروضات أيضًا “بلورة بكار” المضيئة والمزودة بأغنية رمضان، بسعر 250 جنيهًا، والتي تلقى إقبالًا من محبي الشخصيات الرمضانية الكلاسيكية.





استقرار الأسعار هذا العام

يقول ياسين، أحد بائعي زينة وفوانيس رمضان بمنطقة الخيامية، إن الإقبال على شراء الزينة بدأ مبكرًا هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدًا أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار ومن المتوقع أن تظل ثابتة مع اقتراب دخول شهر رمضان، في ظل توافر الخامات واستقرار حركة البيع والشراء.



الخيامية.. تاريخ عريق وحرفة متوارثة

تُعد منطقة الخيامية من أقدم المناطق التراثية في القاهرة، ويعود تاريخها إلى العصر الفاطمي، حيث اشتهرت بصناعة الأقمشة المزخرفة يدويا، والتي كانت تُستخدم قديمًا في صناعة الخيام وكسوة السلاطين والاحتفالات الكبرى.

ومع مرور الزمن، تحولت الخيامية إلى مركز رئيسي لبيع الزينة الرمضانية والفوانيس، مع الحفاظ على الطابع التراثي الأصيل الذي يميز منتجاتها.

