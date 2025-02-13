فوانيس رمضان تضيء باب الشعرية.. الأسعار تبدأ من 50 جنيهًا.. إقبال كثيف على الصاج وأبو شمعة.. الأطفال يفضلون البلاستيك.. وهذه أبرز مراحل صناعته (فيديو وصور)

زينة وفوانيس رمضان تُعتبر من العادات الجميلة التي تضفي أجواءً روحانية واحتفالية مميزة خلال الشهر الكريم، سواء في المنازل أو الشوارع أو المساجد والتي تتميز بألوانها الزاهية وتصاميمها المستوحاة من التراث الإسلامي.

ويُعتبر حي باب الشعرية في القاهرة من أبرز المناطق المعروفة بتجارة الفوانيس، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. تتحول شوارع الحي إلى سوق نابض بالحياة، حيث تُعرض مجموعة متنوعة من الفوانيس بأشكال وأحجام مختلفة، مما يجذب الزوار من جميع أنحاء المدينة.

مع اقتراب شهر رمضان، تزدحم شوارع باب الشعرية بالباعة والمشترين، وتُقام أكشاك الفوانيس التي تعرض أحدث التصاميم والابتكارات في عالم الفوانيس. تُعتبر هذه الأجواء جزءًا أساسيًا من التراث المصري، حيث يتوافد الناس لشراء الفوانيس وإضفاء البهجة على منازلهم خلال الشهر الكريم.

وقد رصدت عدسة فيتو حي باب الشعرية بما يحتويه من" شوادر ومتاجر "تعرض فوانيس وزينة رمضان.

وفي حديثهم مع فيتو، قال آل عبد الجواد إنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ العمال في "عرض الفوانيس" في ميدان باب الشعرية، وأكد أن هناك أنواعًا عديدة من الفوانيس، تختلف في الخامات والألوان والأشكال، حيث يتميز كل نوع بتصميم خاص به، وتختلف الأسعار حسب الحجم والشكل.

أسعار الفوانيس في حي باب الشعرية

وأضاف أن أسعار الفوانيس المعدنية تبدأ من 50 جنيهًا للفوانيس الصغيرة التي تُشترى غالبًا للأطفال، وتصل إلى 1000 جنيه للفوانيس الكبيرة المصنوعة يدويًا بتصميمات فريدة. ويجد الزائر هنا فرصة للاستمتاع بمشاهدة الحرفيين أثناء عملهم على تصنيع الفوانيس، مما يضيف بعدًا خاصًا لتجربة التسوق، وذلك حسب الجودة والتصميم والخامات.



آل عبد الجواد: صناعة الفوانيس فن يحتاج إلى التقدير

أكدوا أن صناعة الفوانيس تتطلب عمالة ماهرة وذوي خبرة وذوق رفيع، بدءًا من اختيار التصاميم والألوان، وصولًا إلى تشكيل المواد واختيار الزجاج وألوانه.

مراحل صناعة الفوانيس

وقالوا إنهم يبدأون باختيار ألواح الصاج عالية الجودة التي تشكل القاعدة الصلبة لكل قطعة. ثم تُقطع الألواح يدويًا باستخدام أدوات تقليدية، وتُشكل بعناية لتأخذ شكل الفانوس.

وبعد ذلك، يأتي دور التزيين، حيث يُضاف الزجاج الملون الذي يُقطع ويركب يدويًا ليمنح الفانوس شكله الجمالي المميز. وأخيرًا، تُضاف الإضاءة، سواء كانت شموعًا تقليدية أو إضاءات كهربائية حديثة، حسب رغبة الزبائن.

وتتم هذه العملية على أيدي حرفيين مهرة ورثوا هذه الحرفة عبر الأجيال، مما يجعل كل فانوس قطعة فريدة تحمل لمسات من التاريخ.

وتظل الفوانيس، بأشكالها وأسعارها المختلفة، تعبيرًا رمزيًا عن الفرح والاحتفال بالشهر الكريم، وشاهدًا على استمرارية التراث المصري في قلب الحداثة.

أنواع الفوانيس المتاحة

وأوضحوا أن هناك العديد من أنواع الفوانيس، منها الفانوس المصري التقليدي الذي يُصنع من الصاج ويأتي بأحجام وأشكال متنوعة، ويُعتبر الخيار الأكثر اقبالا من المشترين.

والفوانيس الخشبية تتميز بتصاميمها الفنية وتُضفي لمسة جمالية خاصة، وقد شهدت إقبالًا متزايدًا في السنوات الأخيرة.

أما الفوانيس البلاستيكية والمستوردة، فهي تتوفر بألوان وأشكال متعددة، وتُعتبر خيارًا اقتصاديًا للعديد من الأسر وتفضلها الأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.