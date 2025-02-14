رمضان في السيدة زينب شكل تاني.. فوانيس وزينة وأنوار.. موائد الرحمن في الحواري والشوارع.. والإفطار الجماعي «أبرز مظاهر الاحتفال» (فيديو وصور)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتحول شوارع حي السيدة زينب في القاهرة إلى مسرح كبير ينبض بالحياة والفرحة، حيث تمتزج الأجواء الروحانية بالبهجة الشعبية التي تميز هذا الشهر الفضيل. فالسيدة زينب، بمسجدها العريق وشوارعها القديمة، تُعد واحدة من أبرز المناطق التي تعكس روح رمضان بمظاهرها الاحتفالية الفريدة.

أجواء احتفالية وزينة تملأ الشوارع

منذ الأيام الأولى لشهر شعبان، يبدأ سكان الحي والتجار في تزيين الشوارع والحواري بزينة رمضان المميزة. تتدلى الفوانيس الملونة بأحجامها المختلفة على مداخل المحال والمنازل، بينما تُعلق الأشرطة الضوئية التي تضفي على المكان طابعًا ساحرًا يعكس فرحة استقبال الشهر الكريم. لا تخلو الجدران من العبارات الترحيبية مثل "رمضان كريم" و"أهلًا رمضان"، والتي تضيف لمسة من الدفء إلى المشهد العام.

في المساء، تكتظ الشوارع بالحركة، حيث يخرج الأهالي للتسوق أو للتنزه والاستمتاع بالأجواء الرمضانية، وسط أصوات الباعة التي تمتزج مع الأغاني القديمة الخاصة برمضان مثل "وحوي يا وحوي" و"رمضان جانا".

أسواق عامرة وروائح زكية

يعد السوق الشعبي في حي السيدة زينب واحدًا من أكثر الأماكن ازدحامًا خلال الأيام التي تسبق رمضان. يحرص الأهالي على شراء مستلزمات الشهر الفضيل، حيث تتكدس المحال التجارية بالسلع الرمضانية التي تشمل التمر بمختلف أنواعه، وقمر الدين، والمكسرات، بالإضافة إلى الياميش الذي لا تخلو منه موائد رمضان.

ولا تقتصر الأسواق على المواد الغذائية، بل تمتد لتشمل الفوانيس بأشكالها المختلفة، حيث يتهافت الأطفال على اختيار فانوس رمضان المفضل لديهم، سواء الفوانيس التقليدية المصنوعة من النحاس والزجاج الملون أو الفوانيس الحديثة التي تعمل بالأغاني والأضواء المتحركة.

مدفع الإفطار وموائد الرحمن

من التقاليد الرمضانية الراسخة في السيدة زينب انتظار صوت مدفع الإفطار، الذي يعلن لحظة المغرب ويضفي على الأجواء لمسة من الحنين والتاريخ. ومع اقتراب موعد الإفطار، تمتلئ الشوارع بحركة الناس العائدين إلى منازلهم أو المتجهين إلى المساجد لتناول الإفطار الجماعي.

وتُقام موائد الرحمن في العديد من الشوارع والممرات الجانبية، حيث يسارع المتطوعون إلى تجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها على الصائمين، في مشهد يجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي.

أجواء روحانية في مسجد السيدة زينب

ويبقى مسجد السيدة زينب المركز الروحي الأبرز في المنطقة، حيث يتوافد إليه المصلون من كل مكان لأداء الصلوات، خاصة التراويح، في أجواء مفعمة بالإيمان والخشوع. تمتد صفوف المصلين في الساحة الخارجية للمسجد، ويعلو صوت الدعاء والابتهال، بينما تتردد في الأرجاء تلاوات القرآن الكريم التي تبعث في النفوس السكينة والطمأنينة.

وتتحول الساحة المحيطة بالمسجد إلى ملتقى للأهالي، حيث يجتمع الناس بعد الصلاة لتبادل الأحاديث واحتساء المشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والسوبيا، بينما يواصل الأطفال لهوهم حاملين فوانيسهم المضاءة.

السهرة الرمضانية والتقاليد الشعبية

بعد صلاة التراويح، تبدأ السهرات الرمضانية التي تمتد حتى السحور. تمتلئ المقاهي والمحال بالأسر والأصدقاء الذين يجلسون لتناول المشروبات الساخنة والتمتع بأجواء الحي المميزة.

ومن أبرز العادات التي لا تزال حية في السيدة زينب هي جولات المسحراتي، الذي يجوب الشوارع ليلًا بطبله المميز، مناديًا بأسماء الأطفال والسكان، في تقليد يضفي لمسة دافئة على ليالي رمضان.

فرحة الأطفال برمضان

يعيش الأطفال في السيدة زينب لحظات خاصة خلال رمضان، حيث يرتدون ملابس جديدة ويتجولون في الشوارع حاملين فوانيسهم، مرددين الأغاني الرمضانية التي توارثوها عن الأجيال السابقة. كما يجدون متعة في متابعة عروض الحكواتي وسيرك الشارع التي تقام في بعض الساحات الشعبية، مما يجعل رمضان بالنسبة لهم وقتًا استثنائيًا مليئًا بالفرح والسعادة.

رمضان في السيدة زينب.. شهر يتجلى فيه الجمال

يظل شهر رمضان في حي السيدة زينب تجربة فريدة، حيث تمتزج الروحانيات بالأجواء الاحتفالية، ويجتمع التاريخ مع الحاضر ليمنح المكان سحرًا خاصًا. إنه شهر تُعاش فيه لحظات لا تُنسى، حيث البهجة والدفء والتقارب الإنساني يملؤون الأجواء، ليكون رمضان في هذا الحي العريق مناسبة تحمل في طياتها أجمل صور الفرح والروحانية.

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