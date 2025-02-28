رمضان في مصر حاجة تانية، قبطي يوزع فوانيس رمضان على المارة والأطفال بشوارع قنا (فيديو)

رمضان في مصر حاجة تانية وتربي أبناءها على المحبة والترابط بين أبناء نسيج الوطن الواحد، وقبل ساعات من حلول شهر رمضان الكريم تزينت مساجد الصعيد بأيدي قساوسة وعلقت الفوانيس في بيوت المسيحيين قبل المسلمين، وتزينت جدران منازلهم برسومات رمضانية.

الأمر لم يتوقف على هذا الحد وما قام به الشاب مكاريوس روؤف الملقب بـ"ميكي" يؤكد أن صعيد مصر ما زال عامرًا بالمحبة والترابط، حيث حرص الشاب القبطي لرسم البهجة على وجوه المارة والأطفال بقنا بإهدائهم فوانيس رمضان.

"فيتو" ترصد لكم في تلك السطور قصة مكاريوس ابن مدينة قنا مع فوانيس شهر رمضان الكريم بكل شوارع وقرى ونجوع المحافظة.

عادة سنوية في رمضان

وقال مكاريوس، إن ما فعله ليس بجديد بل عادة سنوية اعتاد عليها منذ تقريبا 6 سنوات متابعًا: "بدأت العادة هذه منذ عام 2019 تقريبا حتى اليوم 2025 أحرص عليها ولكن بشكل متقطع وبشعر بسعادة عندما أجد الأطفال في الشوارع والحضانات يفرحون بالفوانيس وحتى الكبار أيضا".

وأضاف: "رغم عادات الصعيد الصعبة في الظهور على شاشات الكاميرا إلا أن هذا الأمر لم يقف عائقًا في طريق مبادرتي ولكن الكل يفرح بالفانوس كبير وصغير كما ذكرت والكل يكون في سعادة تامة رغم بساطة الفانوس الصغير.

الأطفال هم الاكثر سعادة

وأكد أن الأطفال هم الاكثر سعادة بتلك الفوانيس ونحن نحرص علي المشاركة بأي مبادرة تخص اخواتنا المسلمين ونحن تربينا علي عدم التفرقة بيننا، سوف نظل في رباط الي يوم الدين وسوف يكون الشعب المصري ينسج في نفس الثوب الوطني الذي وجدنا بعضنا عليه ".

وواصل: "شباب الصعيد بمسلميه وأقباطه يشارك في كل المبادرات التي تجلب السعادة والمحبة إليهم، خاصة أن الصعايدة يمتازون بالترابط بينهم والكل يشارك في كل مناسبة ويخرج للتهنئة وتقديم واجب الفرح والعزاء والتهنئة في الأعياد والمناسبات المختلفة يعني كما يقال "صعيد مصر العامر" ونحن نتعايش مع بعضنا والكل تربى على هذا الأمر وكبارنا يساعدوننا على استكمال محبتنا بكل خير".

مبادرات المحبة مستمرة

ولفت "مكاريوس" إلى أن المبادرات القادمة ستكون مفاجأة والجميع سيكون سعيد ومبسوط بها، مستطردًا: “الحقيقة أنني وجدت ترحيبًا كبيرًا من أصدقاء وأخواتي وأصحابي وطالبوا بأن يشاركوا معي في أي مبادرة أخرى خاصة أن شهر رمضان فرحة كبيرة للجميع”.

واختتم: "جميعنا صائمين هذا العام وهذه مناسبة طيبة لكل أبناء الوطن الواحد للمشاركة كأن السماء والأرض تدعونا إلى الترابط والتماسك في مناسبة ليكون هذا الأمر قصة حب لا تنتهي بين أهلنا الطيبين في مصرنا الغالية وفي نهاية الأمر لا يسعنا سوى أن نقول "أهل مصر في رباط إلى يوم الدين وسوف نظل هكذا إلى زوال الكون".

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