يوسف أوباما يقود هجوم بيراميدز أمام جولف يونايتد الإماراتي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جولف يونايتد الإماراتي الودية التي تقام اليوم في إطار معسكر الفريق المقام بأبو ظبي.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - طارق علاء

خط الوسط: حامد حمدان - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إيفرتون داسيلفا - مصطفى زيكو

خط الهجوم: يوسف أوباما

مباريات بيراميدز في معسكره الودي

ويخوض بيراميدز معسكرا خارجيا في العاصمة الإماراتية يستمر حتى 14 يناير الجاري، تحضيرا لعودة منافسات الموسم المحلي والقاري بعد انتهاء التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

ويختتم بيراميدز معسكره بمواجهة نادي نيفتشي الأذربيجاني يوم 13 يناير، على أن تعود البعثة يوم 14 يناير إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد لاستئناف المباريات مجددا والبداية بمواجهة البنك الأهلي في الدوري ثم نهضة بركان في دوري الأبطال.

قائمة بيراميدز في معسكر أبو ظبي

قائمة بيراميدز في معسكر أبوظبي جاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمود جاد – زياد هيثم

في خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ – زياد شاكر

في خط الوسط: أحمد توفيق – محمود زلاكة – وليد الكرتي – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف "قطة" – مصطفى زيكو – إيفرتون دا سيلفا – محمد رضا بوبو – حامد حمدان – يوسف محمد

في خط الهجوم: يوسف أوباما – مروان حمدي – دودو الجباس

