أمم أفريقيا، طوارئ في المغرب لاستعادة نجم المنتخب قبل مواجهة الكاميرون

أمم أفريقيا، يسابق الجهاز الطبي لمنتخب المغرب، الزمن من أجل تجهيز نجم الفريق سفيان أمرابط، قبل مواجهة الكاميرون في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة أقوى منتخبات القارة السمراء.

وكشفت تقارير صحفية، أن لاعب الوسط بات قريبا من المشاركة في مباراة الكاميرون، وأن رأي الجهاز الفني سيكون هو الحاسم في ملف المشاركة من عدمه في مباراة الكاميرون المقبلة.

وأوضحت التقارير، أن الجهاز الفني للمنتخب المغربي أبدى تخوفه من تعرض اللاعب لمضاعفات تؤثر على مستقبله داخل الملاعب، حال المشاركة دون اكتمال الشفاء بشكل كامل.

موعد مباراة المغرب والكاميرون

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية يوم الجمعة المقبل، أمام منتخب الكاميرون في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان ثلاث منتخبات عربية هي المغرب ومصر والجزائر حسموا مقاعدها في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

فيما ودع منتخب تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام منتخب مالي بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في دور الـ 16.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي بتواجد ثلاث منتخبات عربية .

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا

السنغال 3-1 السودان

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا

الكاميرون 2-1 جنوب أفريقيا

مصر 3-1 بنين

نيجيريا 4-0 موزمبيق

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 3-0 بوركينا فاسو

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

