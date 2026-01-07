أمم أفريقيا، أخطر 5 لاعبين بمنتخب نيجيريا يهددون الجزائر في ربع النهائي

18 حجم الخط

نجح منتخب الجزائر في الصعود إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب وتستمر حتى 18 من شهر يناير الجاري، عقب فوز صعب في دور الـ16 على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، جاء في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية.

منتخب الجزائر يصطدم مع نيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ويصطدم المنتخب الجزائري في الدور ربع النهائي بمنتخب نيجيريا، الذي تأهل بدوره على حساب موزمبيق عقب فوز عريض بنتيجة 4-0، ليؤكد قوته في النسخة الحالية من البطولة.

وستقام مباراة الجزائر ضد نيجيريا، يوم السبت المقبل، في الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

أرقام منتخب نيجيريا في أمم أفريقيا تهدد أي منافس

وحقق المنتخب النيجيري 4 انتصارات متتالية، منها ثلاثة في دور المجموعات، مسجلًا 12 هدفًا، ليُعد المنتخب الأكثر تهديفًا حتى الآن، كما يضم كتيبة من النجوم القادرين على صناعة الفارق وتهديد أي منافس.

وبات منتخب نيجيريا خصمًا يخشاه الجميع، بفضل وفرة نجومه وقوة عناصره، حيث يبرز خمسة لاعبين يمثلون تهديدًا حقيقيًا لطموحات المنتخب الجزائري في بلوغ الدور نصف النهائي.

أديمولا لوكمان

يُعد أديمولا لوكمان النجم الأول حاليًا في صفوف المنتخب النيجيري، وهو جناح أتالانتا الإيطالي، سجل 3 أهداف وصنع 4 أخرى في النسخة الحالية، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية برصيد 7 مساهمات.

فيكتور أوسيمين

أوسيمين مهاجم جالطة سراي التركي وأبرز نجوم نيجيريا، سجل 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا خلال البطولة، ويقدم مستويات عالية في استغلال الفرص، رغم الحديث عن خلافه مع أديمولا لوكمان.

أليكس إيوبي

دينامو خط وسط المنتخب النيجيري، ونجم فولهام الإنجليزي، ويُعد ضابط إيقاع اللعب ومنسق الخطوط، وأكثر اللاعبين نقلًا للكرة إلى الثلث الهجومي، حيث صنع هدفين حتى الآن.

القائد ويلفريد نديدي

لاعب الوسط الدفاعي وقائد الفريق داخل الملعب، ونجم بشكتاش التركي، ساهم بشكل كبير في تألق نيجيريا خلال البطولة، وسجل هدفًا، إلى جانب دوره الدفاعي المحوري.

رافائيل أونيديكا

لاعب وسط كلوب بروج البلجيكي، سجل هدفين في النسخة الحالية، ويُعد من أبرز عناصر المنتخب النيجيري، بفضل قدرته على دعم الهجوم رغم أدواره الوسطية.

وتُعد مواجهة الجزائر ونيجيريا واحدة من أقوى مباريات ربع النهائي، في ظل طموح الطرفين لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب القاري.

