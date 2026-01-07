الأربعاء 07 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا

السنغال
السنغال
كأس أمم أفريقيا، يلتقي منتخب السنغال نظيره منتخب مالي في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

موعد مباراة مالي ضد السنغال 

تقام مباراة مالي أمام السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام السادسة من مساء الجمعة 9 يناير الجاري. 

طريق منتخب مصر

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة السنغال ضد مالي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة مصر ضد كوت ديفوار.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي بتواجد ثلاث منتخبات عربية.

وكان منتخب السنغال أول المنتخبات المتأهلة، إلى دور ربع النهائي بالفوز على السودان، مساء السبت 3 يناير، بنتيجة 3-1.

وتأهل منتخب مالي على حساب تونس، بالفوز بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا 

السنغال 3-1 السودان 

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا 

الكاميرون 2-1 جنوب أفريقيا

مصر 3-1 بنين 

نيجيريا 4-0 موزمبيق 

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 0-3 بوركينا فاسو 

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

