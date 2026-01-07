حصيلة أهداف أمم أفريقيا بعد دور ثمن النهائي

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، شهدت مباريات أمم أفريقيا بعد إقامة 44 لقاء عقب دور الـ 16 “دور ثمن النهائي ” وقبلها دور المجموعات، عدد 109 هدفا حتى الآن.

أهداف أمم أفريقيا

وشهد دور المجموعات إقامة 36 مباراة وإحراز 87 هدفا، فيما شهد دور ثمن النهائي إحراز 22 هدفا لتبلغ عدد أهداف وحصيلة أمم أفريقيا 109 هدفا بعد انتهاء دور الـ 16.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، بعد تأهل 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي من بينهم ثلاثة منتخبات عربية.

وتأهل المغرب ومصر والجزائر، فيما ودع تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16.

نتائج مباريات دور الـ 16 لبطولة أمم أفريقيا

السنغال 3-1 السودان

مالي 1-1 تونس وفوز مالي بركلات الترجيح 3-2

المغرب 1-0 تنزانيا

الكاميرون 2-1 جنوب أفريقيا

مصر 3-1 بنين

نيجيريا 4-0 موزمبيق

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار 0-3 بوركينا فاسو

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

1- السنغال.

2- مالي.

3- المغرب.

4- الكاميرون.

5- مصر.

6- نيجيريا.

7- الجزائر.

8- كوت ديفوار.

وكان منتخب السنغال أول المنتخبات المتأهلة، إلى دور ربع النهائي بالفوز على السودان، مساء السبت 3 يناير، بنتيجة 3-1.

وتأهل منتخب مالي على حساب تونس، بالفوز بركلات الترجيح 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وحسم منتخب المغرب، تأهله إلى دور ربع النهائي، مساء الأحد، بالفوز على تنزانيا بهدف دون رد.

وتأهل منتخب الكاميرون إلى دور الـ 8، بعدما استطاع أن يحقق الفوز على جنوب إفريقيا، بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في رابع مواجهات دور الـ 16.

وفاز منتخب مصر على بنين، بنتيجة 3-1، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من عمر منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على موزمبيق بنتيجة 4-0، ليواجه منتخب الجزائر الذي حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وأخيرًا حسم منتخب كوت ديفوار، تأهله إلى دور ربع النهائي، ليكتمل عقد المتأهلين، بعد فوزه على بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، ليواجه مصر.

