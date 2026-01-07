الأربعاء 07 يناير 2026
أخبار مصر

اليوم فقط، تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي

قطار العاصمة
قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة تعديل مواعيد تشغيل القطار اليوم الأربعاء فقط، بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد، وذلك للتيسير على المواطنين أثناء احتفالهم. 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى: 

بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد

تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.

• جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة

كل 15 دقيقة.

• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

أجازة عيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي
