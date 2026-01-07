الأربعاء 07 يناير 2026
قافلة بيطرية بقرى مركز بنها لدعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية

نظّمت مديرية الطب البيطري بالقليوبية قافلة علاجية بيطرية بعدد من قرى مركز بنها، تحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتوجيهات الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

وجرى تنظيم القافلة بكلٍ من وحدة بتمدة البيطرية، ووحدة منية السباع البيطرية التابعة لإدارة مركز بنها، وذلك في إطار خطة المديرية لتكثيف القوافل العلاجية المجانية وتقديم الدعم الفني والبيطري للمربين.

وجاءت القافلة بتكليف من الدكتور سيد زيادة مدير إدارة الرعاية التناسلية، والدكتور محمد جودة مدير إدارة مركز وبندر بنها، وبمشاركة فريق متخصص ضم كلٍ من الدكتور محمد بيومي رئيس قسم بإدارة الرعاية التناسلية بالمديرية، والدكتورة نانا عبد الحميد رئيس قسم بإدارة الإرشاد، والدكتور حسين عبد المنعم مسئول السونار والتلقيح الاصطناعي بإدارة مركز بنها، والدكتورة وفاء عبد الله مدير وحدة منية السباع، والدكتورة منى السيد مدير وحدة بتمدة.

وقدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج البيطري، والرعاية التناسلية، وأعمال السونار والتلقيح الاصطناعي، إلى جانب الإرشاد البيطري للمربين، بهدف تحسين الإنتاجية والحفاظ على صحة الماشية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية بجميع مراكز المحافظة، استكمالًا لخطة تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاح والمربي الصغير، والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي والنهوض بثروات الوطن.

الجريدة الرسمية