باريس تستضيف قمة حلفاء أوكرانيا لطمأنة كييف حال وقف إطلاق النار مع روسيا

من المقرر أن يجتمع حلفاء أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، في باريس لوضع اللمسات الأخيرة على إسهاماتهم المتعلقة بالضمانات الأمنية المستقبلية لكييف لطمأنتها في حال وقف إطلاق النار مع روسيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين ومسئولين غربيين قولهم: إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سينضم إلى أكثر من 27 زعيما في العاصمة الفرنسية، إلى جانب المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، في إطار جهود أوسع نطاقا لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأمريكي مشترك يمكن نقله بعد ذلك إلى روسيا".

لا مؤشرات على قبول روسي بإنهاء الحرب

ومنذ نوفمبر 2025، تسارعت وتيرة المحادثات الرامية إلى إنهاء النزاع الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات. ومع ذلك، لا توجد إشارات تذكر على استعداد روسيا لقبول المقترحات الحالية المطروحة على الطاولة، مع بقاء مسألة الأراضي عقبة رئيسية أمام المفاوضات، وعدم ظهور أي علامات على تراجع حدة القتال بين الجانبين.

تشكيل قوة متعددة الجنسيات حال وقف إطلاق النار

وقال دبلوماسيون: إن "مسئولين عسكريين، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية أندريه هناتوف، حضروا إلى باريس لصياغة التزامات ملموسة حتى يتمكن القادة من تقديم الدعم السياسي. وحتى الآن، كانت التعهدات العسكرية غامضة إلى حد بعيد.

وأشارت مذكرة أُرسلت إلى الوفود الخمسة والثلاثين المدعوة واطلعت عليها رويترز إلى أن الاجتماع سيركز على ضمان إسهامات في قوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا في حال وقف إطلاق النار، بالتنسيق مع أوكرانيا وبدعم من الولايات المتحدة.

اتفاق أوكراني أمريكي

وفي 3 يناير الجاري، أعلن هناتوف أنه جرى الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة على وثيقة عسكرية تحتوي على أربعة أقسام وأربعة ملاحق، بحيث تغطي جميع هذه الأقسام كيفية دعم أوكرانيا والقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك التزويد والاستعادة والتحديث، كما توضح آليات مراقبة الالتزام بالاتفاقيات والإجراءات في حال حدوث أي انتهاكات من أي طرف.

وجاءت تصريحات هناتوف بعد نحو عشرة أيام من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل بنود أحدث خطة جرى الاتفاق عليها مع واشنطن، بهدف إنهاء الحرب مع روسيا، موضحا أنها رفعت إلى موسكو بانتظار أن تبدي موقفها منها.

خطة أمريكية من 20 بندا

وتضمن الخطة 20 بندا، أهمها تجديد تأكيد سيادة أوكرانيا، واحتفاظ القوات الأوكرانية بعدد قوات يبلغ 800 ألف في حالة السلم، وأن تنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن فترة زمنية محددة بوضوح، وإنشاء صندوق بقيمة 200 مليار دولار للاستثمار الشفاف والفعال في أوكرانيا، وتشغيل محطة زاباروجيا للطاقة النووية بشكل مشترك من قبل 3 دول هي أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، وتبادل جميع أسرى الحرب المتبقين، وإعادة جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال والسجناء السياسيون.

