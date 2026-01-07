الأربعاء 07 يناير 2026
خارج الحدود

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

مطار شارل ديجول بباريس،
مطار شارل ديجول بباريس، فيتو
قال وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو إنه تم إلغاء حوالي 100 رحلة جوية في مطار شارل ديجول بباريس صباح الأربعاء بسبب تساقط الثلوج والبرد القارس، كما تم إلغاء 40 رحلة أخرى في مطار أورلي. 

حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية

وكان من المتوقع حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال وزير النقل فيليب تابارو لتلفزيون سي نيوز إنه "يأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم".

إلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا

جدير بالذكر أن الطقس المتجمد اجتاح مساحات شاسعة من أوروبا، أمس الثلاثاء، وتسببت الثلوج في إلغاء مئات الرحلات الجوية في هولندا، ووفاة ​خمسة أشخاص بحوادث طرق في فرنسا.

وعلّقت السلطات كل خدمات السكك الحديدية المحلية في هولندا في وقت مبكر من صباح أمس، بعدما أدى عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلى تفاقم الاضطرابات في شبكة السكك الحديدية بالبلاد.

وبدأت القطارات تعمل في بعض المناطق بعد الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، لكن المشاكل استمرت في ‌المنطقة المحيطة بأمستردام، ‌وهي وجهة سياحية شهيرة. 

إلغاء رحلات ⁠لقطارات يوروستار ​فائقة السرعة ‌المتجهة من أمستردام إلى باريس

وألغيت أيضًا ‌رحلات ⁠لقطارات يوروستار ​فائقة السرعة ‌المتجهة من أمستردام إلى باريس أو تأخرت عن موعدها، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وألغت شركات أكثر من 400 رحلة في مطار سخيبول بأمستردام، معظمها من فرع الخطوط الجوية الفرنسية (كيه إل إم) في هولندا بعدما تسبب الطقس الشتوي في شل حركة المرور بأحد المطارات الرئيسية في أوروبا لليوم الخامس.

وفي جنوب ⁠وشرق ألمانيا، انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 10 تحت الصفر في ‌وقت مبكر من أمس، وغطت الثلوج معظم أنحاء البلاد.  

وزير النقل الفرنسي مطار شارل ديجول بباريس باريس مطار أورلي فرنسا هولندا

