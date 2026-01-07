لهذه الأسباب، قطع التيار الكهربائي عن باريس بالوادي الجديد

18 حجم الخط

أعلن سلامة محمد الحريتي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة باريس اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لتمكين فرق الصيانة من إجراء اختبارات فنية على اللوحة الجديدة لتوزيع الكهرباء، في خطوة تهدف لتحسين شبكة الكهرباء بالمدينة.

وأوضح سلامة، أنه تُنفّذ هندسة كهرباء باريس عملية هامة تهدف إلى نقل التغذية الكهربائية للوحة التوزيع الجديدة، وهي خطوة أساسية في تطوير وتوسيع شبكة الكهرباء في المدينة، هذه اللوحة الجديدة تأتي ضمن خطط طويلة المدى لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، سيتضمن العمل إجراء اختبارات فنية دقيقة لضمان جاهزية اللوحة الجديدة بشكل كامل قبل تشغيلها.

وأشار سلامة إلى أنه خلال فترة انقطاع التيار، سيجري التركيز على فحص أنظمة التحكم في التوزيع الكهربائي وأداء اللوحة الجديدة تحت الضغط، تستغرق هذه الاختبارات ما يقارب الساعتين، حيث يُتوقع أن يجري استئناف التيار الكهربائي في الساعة الثالثة عصرًا بعد الانتهاء من الاختبارات.

رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات

علي جانب آخر تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ من خلال:

▪️استمرار تشغيل منافذ بيع السلع الزراعية والغذائية بأسعار مناسبة بالمدينة والقرى.

▪️مواصلة أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين.

▪️متابعة أعمال التجميل وتحسين المظهر العام للمناطق ذات الكثافة الخدمية.

▪️متابعة تنفيذ أعمال تطوير بعض الشوارع ضمن خطط تحسين البنية الحضرية.

▪️استمرار عقد لقاءات رؤساء الوحدات المحلية القروية مع المواطنين بصفة دورية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس جهودها اليومية في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، نحو تحسين مستوى المرافق، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضارية آمنة ومستدامة للمواطنين.

