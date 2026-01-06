الثلاثاء 06 يناير 2026
انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل وسوريا في باريس برعاية أمريكية

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، فيتو
ذكر موقع أكسيوس الأمريكي في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إسرائيل وسوريا في باريس برعاية أمريكية، قد انتهت واصفًا إياها بأنها كانت جيدة.

 

اجتماع سوري إسرائيلي في باريس 

وأكد الموقع الأمريكي في تقريره، أن المفاوضات تهدف  إلى التوصل إلى اتفاق أمني  يشمل "نزع السلاح من جنوب سوريا"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ومن جانبها أفادت صحيفة "هآرتس"، بأن سفير تل أبيب لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، قاد الوفد الإسرائيلي لإجراء محادثات بشأن تحالف أمني محتمل مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والمبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى سوريا، توم باراك.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت أمس الاثنين، بإمكانية حضور كل من السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رومان جوفمان، ورئيس مجلس الأمن القومي جيل رايخ، الاجتماع.

 

مخرجات الاجتماع السوري الإسرائيلي في باريس 

وبالأمس الاثنين أكد موقع "أكسيوس" عقد اجتماع بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين رفيعي المستوى، في باريس لاستئناف مفاوضات تهدف إلى التوصل لـ"اتفاق أمني" جديد.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في بيان عقب اجتماعه مع نظيره السوري أسعد الشيباني بباريس، إنه أكد خلال مباحثاته مع الشيباني على ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، معربًا عن دعم بلاده للمباحثات.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا، خلال لقائهما، على"أهمية العمل من أجل استعادة سوريا مستقرة وموحدة وذات سيادة".

وناقش الوزيران ضرورة التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ولفتا إلى التقدم المحرز في المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بهدف التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس 2025.

