بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية

شهد طريق ميت سلسيل، الجمالية في محافظة الدقهلية مشاجرة وضرب بالأسلحة البيضاء نتج عنها إصابة 3 أشخاص ادعاء ضرب من آخرين بآلة حادة (مطواة)، وجرى نقلهم لمستشفي الجمالية.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة على طريق ميت سلسيل

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص ادعاء ضرب من آخرين بمطواة على طريق ميت سلسيل الجمالية.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف لموقع المشاجرة وجرى نقل المصابين لمستشفى الجمالية المركزي.

أسماء المصابين في المشاجرة

وكشف مصدر طبي عن إصابة الحفني م ال ف" 57 سنة، مصابا بجرح قطعي بالظهر، أحمد م ال ال" 43 سنة، مصابا يطبقطع بالشريان باليد اليسرى، "محمد ج م ب " 43 سنة، مصابا بجرح قطعي أسفل الإبط الأيسر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك

وعلى صعيد آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك، على طريق قرية بسنديله مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

سيارتين إسعاف بموقع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك، على طريق قرية بسنديلة مركز بلقاس.

انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين اصطدام سيارة ربع نقل في توكتوك وإصابة 3 أشخاص.

أسماء المصابين في حادث الدقهلية

وكشف مصدر طبي عن إصابة: “سلمى. ال. ع. أ” 33 عاما، مصابة بكدمات بالصدر، “محمد. م. ص. م “ 33 عاما مصاب بكدمات بالجسم وبجرح قطعي بالرأس، ”السعيد. ص. م. م ” 36 عاما مصاب بسحجات وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى شربين المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

