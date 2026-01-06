حجز عامل متهم بالتعدي على شخص بسبب خلاف على أولوية المرور بعين شمس

18 حجم الخط

أمرت نيابة عين شمس بحجز عامل توصيل متهم بالتعدي على شخص بسبب خلاف على أولوية المرور بعين شمس 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاكي، مقيم بالقاهرة، تضرر من عامل التوصيل بسبب خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور، ما أدى إلى إحداث تلفيات بالزجاج الخلفي للسيارة ملكه.

وتم تحديد وضبط المتهم، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وسارية التراخيص، وأقر بحدوث المشاجرة الكلامية التي تطورت لإحداث التلفيات المشار إليها.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

عقوبة استعراض القوة والتهديد بالعنف

وحسب القانون في المادة 375 مكرر: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بكل من فعل الآتي:

استعراض القوة أو لوح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.