قوات الاحتلال تعتقل نحو 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 50 فلسطينيا خلال حملات دهم نفذتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأوضح النادي أن الاعتقالات جرت خلال الساعات الماضية، وترافقت مع مداهمات للمنازل وتفتيشها، مشيرًا إلى نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز للتحقيق.

إعلام عبري: الأعلى للتخطيط يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن المجلس الأعلى للتخطيط يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمالي الضفة الغربية.

 

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي، الأسبوع الماضي: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات".

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

 

المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

الجريدة الرسمية
