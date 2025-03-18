طريقة عمل عصير قمر الدين، لذيذ ومغذي على الإفطار

طريقة عمل عصير قمر الدين، قمر الدين من الفاكهة المجففة التى لها عشاق كثيرون لنكهته المميوة، ويقدم بطرق مختلفة في شهر رمضان المبارك.

وطريقة عمل عصير قمر الدين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهو مميز على الإفطار حيث يعشقه الصائمون، ويسهل على ربات البيوت طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل عصير قمر الدين.

مكونات عمل عصير قمر الدين:

200 جرام من شرائح قمر الدين (حوالي نصف لفة)

4 أكواب من الماء الساخن

3 - 4 ملاعق كبيرة من السكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري)

مكعبات ثلج (حسب الرغبة)

طريقة عمل عصير قمر الدين:-

يُقطع قمر الدين إلى قطع صغيرة ويوضع في وعاء.

يُضاف إليه الماء الساخن ويُترك منقوعًا لمدة 4 - 6 ساعات أو طوال الليل حتى يذوب تمامًا.

بعد أن يذوب قمر الدين، يُوضع في الخلاط الكهربائي مع السكر ويُخلط جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا تمامًا.

يمكن إضافة ماء الزهر أو ماء الورد لمزيد من النكهة.

إذا كان هناك تكتلات، يمكن تصفية العصير بواسطة مصفاة ناعمة للحصول على قوام سلس.

يُسكب العصير في أكواب، ويُضاف إليه مكعبات الثلج ويُقدم باردًا.

يمكن تقليل أو زيادة كمية السكر حسب الذوق.

للحصول على نكهة أقوى، يمكن إضافة القليل من عصير البرتقال أو عصير الليمون.

يُحفظ العصير في الثلاجة ويُستهلك خلال يومين لضمان نكهة طازجة.

عصير قمر الدين

فوائد قمر الدين

وقمر الدين مصنوع من المشمش لذا له قيمة غذائية عالية، ومن فوائد المشمش:-

يعتبر المشمش من أفضل أنماط التغذية التي ينصح بها لراغبى خسارة الوزن الزائد، فيساعد على تحسين معدل الأيض، ويحتوى على كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية.

يتميز المشمش باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تبطئ تطورات الشيخوخة، كما يجدد طبقات الجلد ويزيل التجاعيد ويعطي البشرة مظهرًا مشدودًا ويساهم بصورة ملحوظة في ترطيب الجسم.

المشمش يحتوي على الحديد ويقاوم فقر الدم ولذلك فهو يساعد على تقوية الجسم ويمنع الإرهاق.

المشمش يحافظ على صحة القلب والشرايين بفضل الكمية العالية من الألياف القابلة للذوبان كما أنه يخفض الكوليسترول الضار ويمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فالبوتاسيوم الموجود في المشمش يعمل مثل الكهرباء، ويضمن عمل عضلة القلب بقدر استطاعتها وبقائها بصحة جيدة.

يساعد المشمش على تقوية الأعصاب البصرية في العينين، كما يقلل من خطر الإصابة بمرض "العين المتعلقة" المعروف باسم تحلل الشبكية، وذلك لاحتوائه على الكاروتينات والفيتامينات المختلفة وخاصة فيتامين (أ) وبيتا كاروتين وهى المسئولة عن خفض خطر الإصابة بهذا الاضطراب، كما أنه مفيد لترطيب العين بعد ساعات الصيام في الجو الحار.

يضاعف قدرة الجسم على التخلص من السموم المتراكمة في الأجهزة البيولوجية والأعضاء الحيوية طوال العام، كون المشمش يحتوى على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد المشمش على منح الراحة والقوة للجهاز الهضمي، ويزيل المواد الضارة من الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك كما يساهم بصورة فعالة في امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ويحتوى على ألياف خاصة تساعد على تحطيم الأحماض الدهنية، وإفراز عصارة المعدة لهضم الطعام بصورة سهلة مع ضبط حركة الأمعاء.

تناول المشمش مهم حال مرور الجسم بفترات صعبة مثل العطش أو الجوع لأنه غنى بالألياف والمياه بالإضافة إلى كونه يمنع التعرض للأزمات المفاجأة نتيجة ضعف التروية فهو ينظم مستويات المياه داخل الجسم وخاصة بين الخلايا ويمنع التعرض للنوبات القلبية والدماغية.

يعتبر المشمش حلا طبيعيا لتنظيم ضغط الدم فتناول حصتين منه بين الوجبات الرئيسية يعد مفيدا لمرضى الضغط لأنه يحتوى على البوتاسيوم.

المشمش غني بالكالسيوم الهام لتكوين ونمو العظام ومعالجة الهشاشة، وهو يساعد كبار السن على تحمل مشقة الصلاة دون آلام المفاصل.

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