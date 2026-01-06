وكيل صحة الدقهلية والنائب عبده مأمون يتفقدان مستشفى أجا لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة (صور)

18 حجم الخط

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية جولة تفقدية بمستشفى أجا لمتابعة مدى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة في جولته النائب عبده مأمون عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أجا، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي.

واطلع وكيل الوزارة والنائب على سير العمل بمختلف الأقسام، بما في ذلك قسم الاستقبال والرعاية العاجلة، وأقسام الطوارئ والباطنة والجراحة، وكذلك وحدة الأشعة والمختبرات، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الكوادر الطبية والمستلزمات الضرورية.

وأكد عضو مجلس النواب أن أولى اهتماماته ملف الصحة، والجولة جاءت للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى، والتأكيد بشكل قاطع على مجانية الخدمة الطبية، وفي إطار المتابعة الميدانية والحرص على مصلحة المواطنين.



وأكد عضو مجلس النواب لأهالي أجا التزامه الكامل بالعمل على تطوير المستشفى وتحويلها إلى مستشفى نموذجي، يليق بأبناء المركز ويوفر أعلى مستوى من الخدمة الطبية لهم.



وشدد وكيل الوزارة على أهمية المحافظة على الانضباط الإداري داخل المستشفى، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدًا أن المرور الميداني المنتظم يعزز من مستوى الرعاية الصحية ويضمن تقديم الخدمة بأعلى معايير الكفاءة والجودة.



وأكد الدكتور حمودة الجزار استمرار المتابعة اليومية لخطة الانتشار الميداني، مع رفع تقارير دقيقة وفورية، والتعامل السريع مع أي ملاحظات، مشددًا على أن الالتزام بالمرور الإشرافي يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة.

وكيل صحة الدقهلية يتابع تنفيذ خطة الانتشار الميداني في يومها الثاني عبر اجتماع موسع

وكان الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تابع لليوم الثاني في وقت سابق، خطة الانتشار الميداني عبر اجتماع موسع عقد باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وكلاء المديرية ومديري العموم والمديرين الفنيين.

وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة الانتشار الميداني على مستوى مختلف القطاعات الصحية بمحافظة الدقهلية.

72 جولة مرورية خلال اليوم الثاني من خطة الانتشار

وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة تقارير فرق المرور الإشرافي للقطاع الصحي، والتي أكدت تنفيذ 72 جولة مرورية شملت مختلف المنشآت الصحية. ففي القطاع الطبي الوقائي، قام مديرو الإدارات الصحية بالمرور على 47 وحدة صحية ضمن 14 إدارة صحية، لمتابعة انتظام العمل وتواجد الفرق الطبية، ورصد أي ملاحظات تتعلق بالأعطال أو الأداء الفني، وتم التعامل معها ميدانيًا من خلال فرق التدريب الفوري على رأس العمل.



أما فيما يخص المستشفيات، فقد نفذت فرق المرور 25 جولة على 14 مستشفى ووحدة الكلى في سلامون، لمتابعة الأقسام المختلفة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والانضباط الإداري، وتواجد الكوادر الطبية، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات دون التأثير على سير الخدمة الصحية.

إجراءات فورية لتلافي أي ملاحظات

وخلال الاجتماع، استمع وكيل الوزارة إلى شرح مفصل من مديري الإدارات حول نتائج اليوم الثاني لخطة الانتشار، وما تم اتخاذه من إجراءات فورية لتلافي أي ملاحظات، بما يشمل إعادة تنظيم العمل، وضمان تواجد القوى البشرية، وتأمين المستلزمات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.



وفى إطار متابعة للخطة وعقب انتهاء الاجتماع، قام الدكتور حمودة الجزار بالمرور على مستشفى أجا المركزي.

