الكلاب الضالة ترعب أهالي مركز بني عبيد بالدقهلية ومناشدات للمسئولين بسرعة التدخل

18 حجم الخط

يتضرر أهالي مدينة ومركز بني عبيد والقرى التابعة لها في محافظة الدقهلية، من انتشار الكلاب الضالة والمتشردة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة الناس خاصة الأطفال وكبار السن منهم.

مخاوف من ظاهرة الكلاب الضالة في بني عبيد

وأكد الأهالي أنهم تعرضوا في العديد من المرات لهجمات خطيرة ومفاجئة من طرف هذه الكلاب الضالة والمتشردة التي تهاجم كل من تراه أمامها.

حيث شهد المركز والقرى التابعة له انتشارا مخيفا للكلاب الضالة التي من الممكن أن تكون مصابة بداء الكلب الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا حقيقيا يتربص بصحة أطفال القرية وسلامتهم، فضلا عن حالة الإزعاج الدائمة التي يسببها النباح المتواصل طيلة الليل، ما أثار خوفا وهلعا وسط المواطنين من خطر انتشار الأمراض المتنقلة كالجرب وداء الكلب.

مطالب بسرعة التدخل العاجل من أجل وضع حد للانتشار الكلاب الضالة

ويناشد الأهالي المسئولين سرعة التدخل العاجل من أجل وضع حد للانتشار الكبير للكلاب الضالة، عن طريق شن حملات خاصة بتطهير المنطقة من الكلاب التي يتضاعف عددها من يوم لآخر في مناطق المنشية والجمايلة والملقا والجرابعة إضافة إلى مناطق أخرى في جميع أنحاء المركز.

غياب أي تحرك فعلي والأهالي تواجه خطر فعلي

واستنكر محمد عبد الغني شادي، أحد شباب مدينة بني عبيد، غياب الدور الذي كان يُنفذ في السابق، حيث كانت تُشن حملات منتظمة للقضاء علي الكلاب الضالة والحد من انتشارها، بينما أصبح الوضع حاليًا أكثر سوءًا في ظل غياب أي تحرك فعلي، فلا توجد حملات تطعيم، ولا تعقيم، ولا حتى حلول بديلة إنسانية تضمن حماية المواطنين أو السيطرة على الأعداد المتزايدة، الأمر الذي فاقم الأزمة وترك الأهالي يواجهون الخطر وحدهم يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.