أخبار مصر

السكة الحديد تعتذر للركاب وتكشف أسباب تأخر القطارات على الخطوط

قدمت  الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات، اليوم الأربعاء، والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح. 

ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي.

حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

وجاءت تأخيرات القطارات اليوم كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

القاهرة /طنطا متوسط تأخيرات القطارات 15 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة.

أسيوط / أسوان 55 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 70 دقيقة. 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

تأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر. 

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًّا حاسمًا تنفي فيه ما تردد مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة قيمة تذكرة المترو من فئة 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والتي زعمت أن السبب في ذلك هو عدم توافر الفكة. 

وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها من الواقع.

