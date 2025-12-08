الإثنين 08 ديسمبر 2025
نيمار يراوغ بشأن مستقبله مع سانتوس البرازيلي

الدوري البرازيلي، حدد النجم البرازيلي نيمار، 3 أمور، لحسم مستقبله مع سانتوس، بعدما أنقذ الفريق من الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وفاز سانتوس على كروزيرو بثلاثية دون رد، ليحقق انتصاره الثالث تواليا في الدوري البرازيلي، وينهي الموسم برصيد 47 نقطة في المركز 12.

نيمار يكشف عن مستقبله مع سانتوس

وقال نيمار لوسائل الإعلام قبل المباراة "لا أعرف، حقًا. لا أعرف"، ردًا على الاستفسار عن مستقبله مع الفريق، في ظل انتهاء تعاقده مع سانتوس بانتهاء العام الجاري بعد أسابيع قليلة.


وأضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق "أحتاج 3 أمور، أريد مهلة لعدة أيام، ثم الحصول على الراحة، والانفصال العام عن العالم، ثم أقرر مستقبلي".

وختم نيمار جونيور "بالتأكيد، سانتوس هو أولويتي دائما".

وانضم نيمار لصفوف ناديه القديم مجددا في أوائل العام الجاري، قادما من الهلال السعودي، ووقع عقدا لمدة 6 أشهر، قبل أن يجدد تعاقده لنفس المدة.

وسجل النجم البالغ من العمر 33 عاما، 11 هدفا مع سانتوس، بجانب 4 تمريرات حاسمة في 28 مباراة بجميع المسابقات.

