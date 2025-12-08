نيمار يقود سانتوس للبقاء في دوري الدرجة الأولى البرازيلي رسميا

18 حجم الخط

الدوري البرازيلي، حسم سانتوس البرازيلي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرازيلي نيمار البقاء في دوري الدرجة الأولى بفوزه على كروزيرو 3-0 في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

وبعدما تواجد مرات عدة في منطقة الهبوط هذا الموسم، خطا نادي ولاية ساو باولو خطوة كبيرة نحو البقاء في وقت سابق من الأسبوع بفضل ثلاثية سجّلها نيمار أمام جوفينتود (3-0).

ورغم معاناته من آلام في غضروف الركبة اليسرى، خاض نيمار (33 عاما) المباراة كاملة ضد كروزيرو من دون أن يسجّل أي هدف هذه المرة.



وكان المهاجم الدولي تعرّض لإصابة في الفخذ الأيمن من منتصف سبتمبر الماضي، قبل أن يعود إلى الملاعب مطلع نوفمبر الماضي.

وقال نيمار بعد اللقاء: "سانتوس يستحق أفضل بكثير، يستحق أن يكون دائما في القمة"، مضيفا "كانت أسابيع صعبة، معنوياتي كانت في أدنى مستوياتها. أشكر من ساندني وساعدني على النهوض"، مؤكّدا أنه سيخضع لعملية جراحية في ركبته المصابة.

وتابع: "سأرتاح الآن، وبعدها سنجري هذه العملية في الركبة"، من دون أن يوضح مستقبله، إذ ينتهي عقده مع سانتوس في أواخر يناير المقبل.

مونديال 2026

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة نيمار في مونديال الصيف المقبل، لم يغلق المدرب الإيطالي لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي الباب أمام عودة الهدّاف التاريخي لسيليساو (79 هدفا) الذي لم يلعب مع بلاده منذ إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في 17 أكتوبر 2023.

وقال أنشيلوتي: "إذا كان نيمار يستحق أن يكون في المونديال، وإذا كان في حالة جيدة وأفضل من غيره، فسيلعب"، مؤكدا أنه "لا أدين لأحد بشيء".

