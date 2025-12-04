الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رغم الإصابة، أرقام مذهلة لـ نيمار مع سانتوس أمام جوفنتودي بالدوري البرازيلي

نيمار،فيتو
نيمار،فيتو
18 حجم الخط

بثلاثة أهداف "هاتريك" قاد  نيمار داسيلفا فريقه سانتوس لخطوة حاسمة في صراعه للهروب من الهبوط في الدوري البرازيلي، بعد الفوز 3-0 على جوفنتودي، فجر اليوم الخميس.

 

أرقام نيمار في مباراة اليوم 

 سجل هاتريك

 2 صناعة الفرص

 50 مرة لمس الكرة

 22/29 تمريرة ناجحة

 5/5 كرة طويلة ناجحة

2/4 المراوغة الناجحة

2 استعاد الكرة

 9.2 تقييم المباراة

 نيمار هو أكثر لاعب برازيلي سجل هاتريك في القرن 21، حيث 22 هاتريك للأسطورة نيمار في تاريخه.

ويُعد "هاتريك" اليوم هو الأول لنيمار منذ أبريل 2022، حين سجل ثلاثية لباريس سان جيرمان أمام كليرمون.


كما أنه الهدف رقم 150 للنجم البرازيلي مع سانتوس طوال مسيرته مع الفريق قبل أن يرحل عنه ويعود إليه هذا الموسم.

ورغم معاناته من إصابة في الركبة، أحرز النجم البرازيلي الأهداف الثلاثة خلال فترة حاسمة امتدت 17 دقيقة في الشوط الثاني، ليضمن لـ سانتوس انتصارًا بالغ الأهمية.

 

 نيمار ينتظر إجراء جراحة بالمنظار

وكانت مصادر أبلغت ESPN Brasil الأسبوع الماضي أن نيمار، البالغ من العمر 33 عامًا، يحتاج على الأرجح لإجراء جراحة بالمنظار بعد نهاية الموسم لمعالجة إصابة في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.

وأوضحت المصادر أن  نيمار خاض آخر مباراتين لسانتوس رغم الإصابة، مع مواصلة تلقيه علاجًا تحفظيًّا لتخفيف الألم.

وقال نيمار عقب المباراة عن رقمه التاريخي: "سعيد جدًّا، سعيد بتحقيق رقم تاريخي، أنا ممتن جدًّا لجميع زملائي الذين كانوا جزءًا من هذا الإنجاز".


وسجّل النجم السابق لبرشلونة هدفه الأول في الدقيقة الـ56 بعد هجمة مرتدة سريعة، وبعد أقل من 10 دقائق، عاد نيمار ليضيف الهدف الثاني بتسديدة متقنة إثر عرضية من إيغور فينيسيوس، وأكمل الهاتريك من ركلة جزاء قبل خروجه بدقائق، حيث تم استبداله في الدقيقة الـ83.

وبفضل هذا الانتصار، ابتعد سانتوس بشكل كبير عن منطقة الهبوط قبل جولة واحدة فقط من نهاية الموسم، إذ أصبح الفريق يتقدم بنقطتين على فريق فيتوريا، صاحب آخر مركز بين الفرق الأربع المهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويواجه سانتوس فريق كروزيرو، يوم الأحد المقبل، على ملعب فيلا بيلميرو في الجولة الختامية للموسم. وفوز الفريق في تلك المباراة سيضمن بقاءه رسميًّا في دوري الدرجة الأولى.

أما جوفنتودي، الذي تأكد هبوطه قبل المباراة، فقد تلقى خسارته الرابعة على التوالي في الجولات الأخيرة.

ورغم معاناته من بضع إصابات في المواسم الماضية، يأمل نيمار في التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم الصيف المقبل، وسبق للمدرب كارلو أنشيلوتي أن أكد أكثر من مرة أن حظوظ نيمار في تمثيل المنتخب قائمة إذا استعاد جاهزيته الكاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى البرازيلى باريس سان جيرمان نيمار داسيلفا نيمار

مواد متعلقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب

كواليس جلسة محمد شريف وطولان عقب مباراة الكويت، وهذه حقيقة تطاول اللاعب

من أجل الإمارات والأردن، تقديم موعد مران منتخب مصر المشارك بكأس العرب

الأهلي يبحث عن بديل أليو ديانج

موعد وصول ييس توروب للقاهرة

أول خطوة من الأهلي تجاه مروان عطية بعد إغراءات الخليج

الأهلي يعود إلى تدريباته الجماعية غدا استعدادا لمواجهة إنبي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads