رغم الإصابة، أرقام مذهلة لـ نيمار مع سانتوس أمام جوفنتودي بالدوري البرازيلي

بثلاثة أهداف "هاتريك" قاد نيمار داسيلفا فريقه سانتوس لخطوة حاسمة في صراعه للهروب من الهبوط في الدوري البرازيلي، بعد الفوز 3-0 على جوفنتودي، فجر اليوم الخميس.

أرقام نيمار في مباراة اليوم

سجل هاتريك

2 صناعة الفرص

50 مرة لمس الكرة

22/29 تمريرة ناجحة

5/5 كرة طويلة ناجحة

2/4 المراوغة الناجحة

2 استعاد الكرة

9.2 تقييم المباراة

نيمار هو أكثر لاعب برازيلي سجل هاتريك في القرن 21، حيث 22 هاتريك للأسطورة نيمار في تاريخه.

ويُعد "هاتريك" اليوم هو الأول لنيمار منذ أبريل 2022، حين سجل ثلاثية لباريس سان جيرمان أمام كليرمون.



كما أنه الهدف رقم 150 للنجم البرازيلي مع سانتوس طوال مسيرته مع الفريق قبل أن يرحل عنه ويعود إليه هذا الموسم.

ورغم معاناته من إصابة في الركبة، أحرز النجم البرازيلي الأهداف الثلاثة خلال فترة حاسمة امتدت 17 دقيقة في الشوط الثاني، ليضمن لـ سانتوس انتصارًا بالغ الأهمية.

نيمار ينتظر إجراء جراحة بالمنظار

وكانت مصادر أبلغت ESPN Brasil الأسبوع الماضي أن نيمار، البالغ من العمر 33 عامًا، يحتاج على الأرجح لإجراء جراحة بالمنظار بعد نهاية الموسم لمعالجة إصابة في الغضروف الهلالي للركبة اليسرى.

وأوضحت المصادر أن نيمار خاض آخر مباراتين لسانتوس رغم الإصابة، مع مواصلة تلقيه علاجًا تحفظيًّا لتخفيف الألم.

وقال نيمار عقب المباراة عن رقمه التاريخي: "سعيد جدًّا، سعيد بتحقيق رقم تاريخي، أنا ممتن جدًّا لجميع زملائي الذين كانوا جزءًا من هذا الإنجاز".



وسجّل النجم السابق لبرشلونة هدفه الأول في الدقيقة الـ56 بعد هجمة مرتدة سريعة، وبعد أقل من 10 دقائق، عاد نيمار ليضيف الهدف الثاني بتسديدة متقنة إثر عرضية من إيغور فينيسيوس، وأكمل الهاتريك من ركلة جزاء قبل خروجه بدقائق، حيث تم استبداله في الدقيقة الـ83.

وبفضل هذا الانتصار، ابتعد سانتوس بشكل كبير عن منطقة الهبوط قبل جولة واحدة فقط من نهاية الموسم، إذ أصبح الفريق يتقدم بنقطتين على فريق فيتوريا، صاحب آخر مركز بين الفرق الأربع المهددة بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويواجه سانتوس فريق كروزيرو، يوم الأحد المقبل، على ملعب فيلا بيلميرو في الجولة الختامية للموسم. وفوز الفريق في تلك المباراة سيضمن بقاءه رسميًّا في دوري الدرجة الأولى.

أما جوفنتودي، الذي تأكد هبوطه قبل المباراة، فقد تلقى خسارته الرابعة على التوالي في الجولات الأخيرة.

ورغم معاناته من بضع إصابات في المواسم الماضية، يأمل نيمار في التواجد مع منتخب البرازيل في كأس العالم الصيف المقبل، وسبق للمدرب كارلو أنشيلوتي أن أكد أكثر من مرة أن حظوظ نيمار في تمثيل المنتخب قائمة إذا استعاد جاهزيته الكاملة.

