طريقة عمل الوافل، خطوة بخطوة في المنزل

طريقة عمل الوافل، من أشهر المخبوزات الغربية التي انتشرت مؤخرًا في البيوت العربية، وأصبح خيارًا محببًا للكبار والصغار على حد سواء، سواء تم تقديمه كوجبة إفطار خفيفة، أو تحلية شهية في العشاء، أو حتى كحلوى في المناسبات.



يتميز الوافل بقوامه الهش من الخارج والطري من الداخل، كما يمكن تنويع نكهاته وحشواته بسهولة حسب الرغبة والإمكانيات المتوفرة في المنزل.



ما هو الوافل؟

الوافل هو نوع من العجائن يُطهى في جهاز مخصص يُعرف باسم “ماكينة الوافل”، حيث تمنحه شكل المربعات المميز. يعود أصل الوافل إلى المطبخ الأوروبي، خاصة بلجيكا، لكنه سرعان ما انتشر حول العالم بفضل سهولة تحضيره وإمكانية تقديمه بطرق متعددة، حلوة أو مالحة.



المكونات الأساسية لعمل الوافل

لتحضير الوافل التقليدي في المنزل، نحتاج إلى مكونات بسيطة ومتوفرة، وهي:

2 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1 و3/4 كوب حليب

نصف كوب زيت نباتي أو زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

يمكن تعديل كمية السكر حسب الرغبة، خاصة إذا كان الوافل سيُقدَّم بحشوات حلوة إضافية.

الوافل بالماكينة

طريقة تحضير الوافل بالتفصيل

تحضير المكونات الجافة:

في وعاء عميق، يُنخل الدقيق ثم يُضاف إليه السكر، البيكنج بودر، والملح، وتُقلب المكونات جيدًا لضمان توزيعها بشكل متساوٍ.

خلط المكونات السائلة:

في وعاء آخر، تُخفق البيضتان جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي، ثم يُضاف الحليب والزيت أو الزبدة المذابة والفانيليا، ويُخلط الخليط حتى يصبح متجانسًا.

دمج الخليطين:

يُضاف خليط السوائل تدريجيًا إلى المكونات الجافة مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط ناعم خالٍ من التكتلات، مع الحرص على عدم الإفراط في الخفق حتى لا يصبح الوافل قاسيًا بعد الطهي.

تسخين ماكينة الوافل:

تُسخن ماكينة الوافل جيدًا وتُدهن بقليل من الزيت أو الزبدة لمنع الالتصاق.



طهي الوافل:

يُسكب مقدار مناسب من الخليط في الماكينة، ثم تُغلق وتُترك لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 دقائق، أو حتى يكتسب الوافل لونًا ذهبيًا جميلًا ويصبح مقرمشًا من الخارج.



طرق تقديم الوافل

يمكن تقديم الوافل بطرق متعددة تناسب جميع الأذواق، ومن أشهرها:

تقديمه مع العسل أو الشربات (السيرب)

إضافة الفواكه الطازجة مثل الفراولة والموز

تزيينه بالشوكولاتة السائلة أو النوتيلا

تقديمه مع الكريمة المخفوقة أو الآيس كريم

كما يمكن تحضير وافل مالح عن طريق تقليل السكر وإضافة الجبن المبشور أو الأعشاب، ويُقدَّم مع البيض أو الخضروات.



نصائح لنجاح الوافل في المنزل

استخدام بيض وحليب بدرجة حرارة الغرفة يعطي قوامًا أفضل.

عدم فتح ماكينة الوافل أثناء الطهي حتى لا يفقد شكله.

يمكن حفظ الوافل في الفريزر وإعادة تسخينه في الفرن أو التوستر.



القيمة الغذائية للوافل

يمد الوافل الجسم بالطاقة لاحتوائه على الكربوهيدرات، كما يوفر البروتين من البيض والحليب، ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة دقيق الشوفان أو تقديمه مع الفواكه الطازجة.

في الختام، تُعد طريقة عمل الوافل في المنزل سهلة وبسيطة ولا تتطلب مجهودًا كبيرًا، كما أنها تمنحكِ فرصة الابتكار والتجديد في النكهات والتقديم، مما يجعلها وجبة مثالية لكل أفراد الأسرة.

