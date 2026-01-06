الاتحاد وزد يتعادلان 1-1 في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهت مباراة الاتحاد السكندري أمام زد إف سي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمسابقة كأس عاصمة مصر.

تقدم كريم الديب للاتحاد في الدقيقة 40، ثم تعادل أحمد جمعة لزد في الدقيقة 45.

ملخص مباراة الاتحاد السكندري ضد زد

جاءت المباراة متكافئة من جانب الفريقين، وتبادلا خلالها السيطرة على مجريات الأمور، خاصة في الشوط الأول، الذي شهد إثارة وحماس من جانب الفريقين ونجح كل منهما في إحراز هدف.

وشهدت بداية الشوط الثاني هجوما ضاغطا من جانب زد بحثا عن الهدف الثاني، لكن الكثافة الدفاعية للاعبي الاتحاد أفسدت المحاولات الهجومية لفريق زد

وفي الدقيقة 56 سقط محمود جنش حارس الاتحاد مصابا بعد اصطدامه بمهاجم زد أحمد عادل ميسي في إحدى الهجمات الخطرة للأخير، وخرج جنش مصابا ليدخل مكانه صبحي سليمان الحارس البديل للاتحاد.

وفي الدقيقة 73 يشهر الحكم سيد منير بطاقة صفراء لمدافع زد محمد ربيعة، بعد تدخل عنيف ضد أحمد محمود لاعب الاتحاد السكندري، الذي خرج للإصابة ويدخل نور علاء بديلا له.

حاول الاتحاد السكندري في الربع ساعة الأخيرة تكثيف محاولاته على مرمى زد بحثا عن الهدف الثاني، لكن لم تفلح محاولاته في الوصول لمرمى الضيوف.

احتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدلا من الضائع، لم تشهد أي جديد لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد

دخل فريق الاتحاد السكندري مباراته أمام زد بتشكيل مكون من:

محمود جنش، أحمد محمود، محمود علاء، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، أحمد عاطف، سيفوري إيزاك، أبو بكر اليادي، كريم الديب، فادي فريد.

تامر مصطفى

ترتيب الاتحاد السكندرى وزد بكأس عاصمة مصر

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 7 نقاط المباراة في وصافة جدول المجموعة الثالثة، فيما ارتفع رصيد زد إلى 7 نقاط أيضا في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن سيد البلد.

21 فريقا فى كأس عاصمة مصر

وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.



جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويج بلقبها بعد ارتفاع العائد المادي لها.

