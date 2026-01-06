الثلاثاء 06 يناير 2026
فادي فريد يقود هجوم الاتحاد أمام زد في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي الذي سيبدأ به مواجهة زد إف سي في الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد 

يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراته أمام زد بتشكيل مكون من:

ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة اليوم بتشكيل يضم كلا من محمود جنش، أحمد محمود، محمود علاء، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، أحمد عاطف، سيفوري إيزاك، أبو بكر اليادي، كريم الديب، فادي فريد.

الاتحاد السكندري يستضيف زد

يستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره زد إف سى بإستاد الإسكندرية في ختام فعاليات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة لكأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وزد إف سي بكأس عاصمة مصر 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري وزد أف سي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية بكأس عاصمة مصر.

ونجح  الاتحاد السكندرى في الفوز على  شباب الزمالك بثلاثية نظيفة.

ترتيب الاتحاد السكندرى وزد بكأس عاصمة مصر

يدخل الاتحاد السكندري المباراة في وصافة جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن سيد البلد.

حكام مباراة الاتحاد السكندرى وزد بكأس عاصمة مصر

 يقود سيد منير مباراة الإتحاد السكندرى وزد كحكم ساحة، ويعاونه محمد مجدي سليمان مساعدًا أول، هاشم عبد المريد مساعدًا ثانيًا، أحمد ماجد حكمًا رابعًا، وليد ناجي حكم فيديو، محمد صلاح علي حكم مساعد فيديو.

 

21 فريقا فى كأس عاصمة مصر

وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.


جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويج بلقبها بعد ارتفاع العائد المادي لها.

