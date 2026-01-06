الثلاثاء 06 يناير 2026
رياضة

كأس عاصمة مصر، الاتحاد وزد يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو
كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام زد إف سي، بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفربقين على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمسابقة كأس عاصمة مصر.

تقدم كريم الديب للاتحاد في الدقيقة 40، ثم تعادل أحمد جمعة لزد في الدقيقة 45 

وأعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة زد إف سي في الجولة الخامسة ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام زد 

دخل فريق الاتحاد السكندري مباراته أمام زد بتشكيل مكون من:

محمود جنش، أحمد محمود، محمود علاء، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، أحمد عاطف، سيفوري إيزاك، أبو بكر اليادي، كريم الديب، فادي فريد.

تامر مصطفى، فيتو
تامر مصطفى، فيتو

 

ونجح  الاتحاد السكندرى في الفوز على  شباب الزمالك بثلاثية نظيفة.

ترتيب الاتحاد السكندرى وزد بكأس عاصمة مصر

يدخل الاتحاد السكندري المباراة في وصافة جدول المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن سيد البلد.

حكام مباراة الاتحاد السكندرى وزد بكأس عاصمة مصر

 يقود سيد منير مباراة الإتحاد السكندرى وزد كحكم ساحة، ويعاونه محمد مجدي سليمان مساعدًا أول، هاشم عبد المريد مساعدًا ثانيًا، أحمد ماجد حكمًا رابعًا، وليد ناجي حكم فيديو، محمد صلاح علي حكم مساعد فيديو.

21 فريقا فى كأس عاصمة مصر

وتضم بطولة كأس عاصمة مصر هذا الموسم 21 ناديًا من الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات لتسهيل المنافسة، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث.


جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه، وهو ما يشعل المنافسة بين الأندية على التتويج بلقبها بعد ارتفاع العائد المادي لها.

كأس عاصمة مصر الاتحاد السكندري زد اف سي استاد الإسكندرية كريم الديب احمد جمعة

الجريدة الرسمية