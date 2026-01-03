أول اجتماع.. أبرز قرارات مجلس إدارة الاتحاد السكندري

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرى برئاسة محمد سلامة وبحضور أعضاء المجلس إبراهيم شعبان، حازم الرجال، المهندس محمد الحلو، أحمد رأفت، محمد خميس، ياسر عبد الله، هشام التركى، إسماعيل محمد، الدكتور السيد فيصل، محمد رمضان، سامى بطيئة، جاسر شمس المدير التنفيذى اجتماعه الأول بعد انتخابه رسميا مؤخرا.



وجاءت قرارات مجلس الاتحاد السكندري في اجتماعه الأول كالتالي:

قرارات مجلس إدارة الاتحاد السكندري



وجاءت أبرز قرارات مجلس إدارة النادي على النحو التالي:



- الموافقة على تنظيم تكريم رسمي يليق باسم وقيمة محمد مصيلحي، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال فترة رئاسته لنادي الاتحاد السكندري ومنحه الرئاسة الشرفية للنادى



- تكليف محمد سلامة رئيس النادى بأن يكون المتحدث الرسمي للنادى طبقًا للائحة



-تعيين محمد جمعة قرقورة نائبًا لمدير عام النادى لمقر الشاطبى

-تعيين عصام عبد العزيز نائبًا لمدير عام النادى لفرع سموحة



- قبول الاستقالة المقدمة من اللواء أيمن عوض مدير فرع سموحة



- قبول أستقالة عمرو أبو الخير والتي تقدم بها في 17-12- 2025، وقرر المجلس تكريمه بالشكل الذى يليق بعطائه وتاريخه الكبير داخل نادى الاتحاد السكندرى

- تشكيل لجنة خاصة بالعضويات الجديدة من بعض أعضاء مجلس الإدارة، تختص بدراسة وفحص طلبات العضوية الجديدة، سواء بالنادي الرئيسي أو بأي من فروعه، واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها.

- الموافقة على إنشاء شركة نادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم

- الموافقة على إنشاء شركة نادى الاتحاد السكندرى لكرة السلة

-قرر المجلس تشكيل مجلس إستشارى من القامات الكبيرة بنادى الاتحاد السكندرى من اصحاب الكفاءات والخبرات.

ووجه محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على المظهر الحضارى المشرف الذي شهدته أعمال الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025.



وأكد سلامة خلال الجلسة أن جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري يضعون على عاتق مجلس الإدارة مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب بذل أقصى الجهود والعمل الجاد من أجل تلبية تطلعاتهم، خاصة في ظل ما تشهده الفترة القادمة من ملفات محورية وهامة، يأتي في مقدمتها ملف الإنشاءات لفرع النادى بسموحة، إلى جانب كافة الملفات الرياضية والاجتماعية.



وشدد على أن العمل الجماعي والمؤسسي داخل منظومة نادي الاتحاد السكندري سيكون الركيزة الأساسية لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة سيتولى إدارة ملف محدد، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمهام، على أن يتم إجراء تقييم دوري لما يتم تحقيقه من إنجازات في الملف المُكلف بإدارته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.