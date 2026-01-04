دياز يدخل تاريخ منتخب المغرب بعد هدفه في تنزانيا بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

واصل إبراهيم دياز كتابة التاريخ مع منتخب المغرب، بعدما سجّل هدف الفوز في مرمى تنزانيا ضمن دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2025، ليصبح أول لاعب مغربي يسجّل في أربع مباريات متتالية بالبطولة.

وجاءت أهداف دياز أمام كل من جزر القمر، مالي، زامبيا، ثم تنزانيا، مؤكّدًا حضوره الحاسم وتأثيره الكبير في مشوار أسود الأطلس بالنسخة الحالية.

هذا الإنجاز الفردي يعكس تألق دياز وثبات مستواه، ويمنح المنتخب المغربي دفعة قوية في الأدوار الإقصائية، وسط طموحات جماهيرية بمواصلة المسير نحو اللقب.

تشكيل منتخب المغرب ضد تنزانيا

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - آدم ماسينا - نصير مزراوي

الوسط: نائل العيناوي - إسماعيل صيباري - بلال الخنوس

الهجوم: إبراهيم دياز - أيوب الكعبي - عبد الصمد الزلزولي

وفاز منتخب المغرب على نظيره منتخب تنزانيا، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس أمم أفريقيا فيما ودع المنتخب التنزاني البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.