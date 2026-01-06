موعد تسليم كارنيهات عضوية النواب 2026 للفائزين بالدوائر الملغاة والمعينين

18 حجم الخط

قالت مصادر بالبرلمان، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، تستقبل أعضاء المجلس الفائزين في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى والتي ظهرت نتيجتها، والأخرى التي تعلن 10 يناير، يوم الأحد المقبل في مقر المجلس بالعاصمة الجديدة.

موعد استقبال النواب المعينين

وأكدت المصادر أيضا أن الاستقبال يشمل الأعضاء المقرر تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية، لتسليم كارنيهات العضوية، وكذلك الحقيبة البرلمانية، استعدادا لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب 2026.

وأكد الأمين العام للمجلس، أن استقبال النواب مستمر لحين الانتهاء من تسليم جميع كارنيهات العضوية وغيرها من الأدوات البرلمانية للأعضاء الجدد.

وفي ذات السياق، أعلن المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس انتهت اليوم الثلاثاء 6 يناير من تسليم عدد 178 نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية.

استقبال أعضاء مجلس النواب في العاصمة الجديدة

وأكد الأمين العام، أن إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية حتى الآن إلى 494 نائبًا، على مدار 3 أيام.

تسليم كارنيهات العضوية لنواب 14 محافظة

وأشار الأمين العام إلى أن النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية اليوم من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، فضلًا عن النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات أول أمس الأحد 4 يناير.

أمانة النواب تتابع نتائج الانتخابات لاستقبال الأعضاء الجدد

وأضاف المستشار أحمد مناع، أن الأمانة العامة لمجلس النواب تتابع أولًا بأول تلقي النتائج من الهيئة الوطنية للانتخابات في باقي الدوائر فور إعلانها من الهيئة مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.