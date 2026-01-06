الثلاثاء 06 يناير 2026
محافظات

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطة مصرف القلعة لمتابعة خطة التشغيل

الاسكندريه
الاسكندريه
تفقد المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بمحطة مصرف القلعة؛ لمتابعة الحالة الفنية والتشغيلية للمحطة، والوقوف على كفاءة الأداء ومعدلات التشغيل.

عضو "الغرف التجارية": وثيقة تطوير الاتحاد محرك لمواجهة التحديات الاقتصادية

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مصنع ملصقات منسوجات تركي بالقنطرة غرب


وتخدم محطة مصرف القلعة نطاقًا حيويًا يمتد لعدد من مناطق شرق ووسط الإسكندرية، حيث اطّلع رئيس الشركة خلال الجولة على سير العمل داخل المحطة، وحالة المعدات والطلمبات، وإجراءات الصيانة الدورية، ومدى الجاهزية الفنية لضمان استمرارية العمل بكفاءة، خاصة في أوقات الأحمال المرتفعة.


وأكد المهندس سامي قنديل أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المحطات، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للحفاظ على كفاءة منظومة الصرف الصحي، وضمان تقديم خدمة آمنة ومستقرة للمواطنين، مشددًا على الالتزام بخطط الصيانة ورفع كفاءة التشغيل وفق المعايير الفنية المعتمدة.

