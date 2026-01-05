محافظ الإسكندرية يواصل جولاته الميدانية بشارع عبد السلام عارف ويوجه بتوسعة الطريق

18 حجم الخط

واصل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي، لتفقد شارع عبد السلام عارف بنطاق حيي (شرق والمنتزه أول) وميدان الفسحة بسيدي بشر؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة والقضاء على التكدسات المرورية وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق العام.

وخلال جولته بنطاق حي شرق، أصدر المحافظ تعليمات لإدارة المرور بمنع الوقوف "صف ثانٍ" للسيارات نهائيًا، كما وجه رئيس الحي بالإزالة الفورية لجميع الإشغالات، وإلزام كافة المحال والعقارات بمحاذاة "خط التنظيم" الرسمي، مشددًا على إزالة أي تعديات تتجاوز هذا الخط لتوسعة الطريق، بالإضافة إلى إزالة أحد الأكشاك وجراج مخالف بدون ترخيص يعترض خط التنظيم ومسار الطريق.

كما وجه مديرية الطرق والنقل بالعمل بالتوازي لسرعة إعادة الشيء لأصله وترميم الأسفلت بالمناطق التي تم إخلاؤها لضمان سيولة الحركة.

وفي سياق متصل، تفقد الفريق أحمد خالد شارع عبد السلام عارف وميدان الفسحة بنطاق حي المنتزه أول، حيث وجه المرور بمنع انتظار أو وقوف السيارات على الجانب الأيسر بطول مسار شارع عبد السلام عارف لتوسعة الحارات المرورية وضمان انسيابية الحركة.

كما كلف المحافظ رئيس الحي ومدير مديرية الطرق بتوسعة حديقة ميدان الفسحة عبر إزالة الأرصفة المحيطة بها مع الحفاظ التام على المسطحات الخضراء والزراعات ورفع كفاءتها ببلاطات الإنترلوك.

وشملت التوجيهات أيضًا البدء الفوري في تقليص عرض الأرصفة المتواجدة يمين شارع عبد السلام عارف، وإزالة كافة التعديات المخالفة لخط التنظيم بمسار الطريق لتوسعة نهر الشارع.

كما كلف المحافظ رئيس حي المنتزه أول بالإزالة الفورية لعدد (١٢) محلًا مخالفًا بمسار ترام سيدي بشر كانت تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري.

ووجه سيادته إدارة المرور بوضع حواجز تنظيمية بميدان الفسحة لمنع السير في الاتجاهات المعاكسة، مع تكليف الجهات المعنية بدراسة وضع إشارة مرورية بالميدان لتنظيم التدفقات المرورية ومنع أي تكدسات مستقبلية، مع استمرار أعمال ترميم الأسفلت في المناطق التي تم تطهيرها لضمان استعادة كفاءة الطريق في أسرع وقت ممكن.

وأكد الفريق أحمد خالد أن المحافظة لن تتهاون مع أي تعديات تعيق حركة المواطنين أو تخالف خط التنظيم، مشيرًا إلى أن الهدف هو خلق شرايين مرورية جديدة تليق بمكانة الإسكندرية وتنهي معاناة المواطنين من الزحام المروري في هذه المناطق الحيوية.

جاءت الجولة بحضور السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي شرق، ورئيس حي المنتزه أول، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.