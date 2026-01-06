عضو "الغرف التجارية": وثيقة تطوير الاتحاد محرك لمواجهة التحديات الاقتصادية

18 حجم الخط

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن وثيقة التطوير الاستراتيجي الجديدة التي اعتمدها الاتحاد تعتبر خطوة ونقطة تحول في مسار العمل المؤسسي الاقتصادي في مصر، خاصة أنها لا تعد مجرد خطة إدارية عابرة، بل هي رؤية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة دور الاتحاد ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، ومحركًا أساسيًا لمجتمع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تحديث الأدوات التنظيمية للاتحاد



وقال "المكاوى" إن الوثيقة تضع في مقدمة أولوياتها تحديث الأدوات التنظيمية للاتحاد، مع تركيز خاص على "هندسة الهيكل الإداري". وتهدف هذه العملية إلى توضيح الاختصاصات والمسؤوليات بدقة، مما ينهي حالات التداخل والازدواجية التي قد تعوق سرعة اتخاذ القرار. كما يسعى الهيكل التنظيمي المطور إلى عكس المهام الحقيقية والحديثة المنوطة بالاتحاد.

وأضاف كما أنه انطلاقًا بأن قوة اتحاد الغرف من قوة أعضائه، ركزت الوثيقة على النهوض بالغرف التجارية في مختلف المحافظات. بهدف رفع كفاءتها المؤسسية لتتحول من مجرد كيانات خدمية إلى شركاء تنمية على المستوى المحلي، مما يساهم في دفع عجلة الاستثمار والنمو في كافة أرجاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الوثيقة لم تغفل الجانب الأخلاقي والقانوني في بيئة الأعمال؛ إذ شددت على دور الاتحاد في صياغة ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط، وتوثيق العرف التجاري وإحياء الأعراف المستقرة كمرجع أساسي في المعاملات. وتحديث منظومة التحكيم من خلال تطوير مركز التحكيم بالاتحاد ليتماشى مع المعايير الدولية، مما يوفر بيئة آمنة لتسوية المنازعات ويعزز ثقة المستثمرين.

