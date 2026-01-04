الأحد 04 يناير 2026
محافظ الإسكندرية يقوم بجولة ميدانية بشارع عبد السلام عارف وميدان الفسحة بسيدي بشر

أجرى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية  بشارع عبد السلام عارف وميدان الفسحة بمنطقة سيدي بشر نطاق حي منتزه أول، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الحد من عشوائية الباعة الجائلين وتعديات المحال على الأرصفة وفي ضوء استراتيجة المحافظة لاستغلال المساحات لفتح محاور مرورية جديدة والقضاء على التكدس المروري.

 

وخلال جولته بشارع عبد  السلام عارف؛  شدد الفريق أحمد خالد على رئيس حي منتزه أول بسرعة الانتهاء من أعمال أعادة الشيء لأصله وترميم الأسفلت بالشارع عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة وزيادة عدد مرات رفع المخلفات من محيط الترام بالمنطقة.

هذا ووجه المحافظ بتنظيم سير السيارات في شارع عبد السلام عارف (السيوف ترام) ليصبح اتجاه واحد وذلك لتيسير الحركة  المرورية والحد من عشوائية السير بالشارع، مؤكدًا على التحفظ على مركبات التوك توك المخالفة، وإزالة كافة تعديات المحال على الأرصفة والطريق العام، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص المحال، والتحقق من توفر عناصر الأمن الصناعي بالمنشآت وخاصة انها محاطة بمناطق سكنية.

وأثناء تفقده لميدان الفسحة أمام بوستة سيدي بشر، وجه محافظ الإسكندرية بازالة الأكشاك ومحطات الركاب غير مستغلة ورفع المركبات المتهالكة لاستغلال تلك المساحات لتوسعة الشارع وفتح محاور مرورية جديدة ؛ كما كلف رئيس حي منتزه أول بصيانة أعمدة الإنارة وإزالة أي تعديات من الباعة الجائلين بمحيط الترام.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين من أهالي منطقة سيدي بشر ؛ والتي تضمن إزالة تعديات المقاهي والمحال بشارع جمال عبد الناصر والعيسوي، وإزالة فروشات الباعة الجائلين من محيط الترام، موجهًا رئيس الحي بسرعة التعامل مع  شكاوى الأهالي.

جاءت الجولة بحضور ؛ سكرتير عام المحافظة، ورئيس حي منتزه أول، ومدير ادارة الرقابة والرصد البيئي، وجميع الجهات التنفيذيه المعنية.

